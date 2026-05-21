Κρεμλίνο: Δηλώνει ανοικτό σε διάλογο με την Ευρώπη για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Διεθνή Νέα

Ντμίτρι Πεσκόφ, Ρωσία
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ανοικτή σε διάλογο με την Ευρώπη είναι η Ρωσία, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.

«Οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για συνομιλίες», ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Πιστεύουμε πως είναι πάντα καλύτερο να συζητάμε παρά να οδηγούμε την κατάσταση σε ολοκληρωτική αντιπαράθεση – κάτι που κάνουν οι Ευρωπαίοι επί του παρόντος», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία θα χαιρέτιζε μια αλλαγή συμπεριφοράς, είπε ο Πεσκόφ. Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ και από το Βερολίνο σχετικά την προοπτική απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε πως «μάλλον δεν είναι κακό» να αναζητείται διαπραγματευτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μόλις πριν από λίγους μήνες, τέτοιου είδους συζητήσεις δεν γίνονταν καν στην Ευρώπη», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωνε πάντα έτοιμος για συνομιλίες, εφόσον διαπίστωνε πως υπήρχε τέτοια βούληση. Παράλληλα, όμως, η Μόσχα είχε υπογραμμίσει κατ’ επανάληψη πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να θεωρούνται εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση, δεδομένου ότι ενισχύουν την Ουκρανία με όπλα, και ως εκ τούτου δεν έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αναζήτηση κατάλληλου μεσολαβητή

Οι διαπραγματεύσεις με στόχο των τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία διεξάγονται το τελευταίο διάστημα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχει διαφανεί πρόοδος.

Ο κύριος λόγος είναι πως η Ρωσία εμμένει στην απαίτησή της για απόσυρση όλων των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονμπάς. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά τέτοιες εδαφικές παραχωρήσεις.

Ερωτηθείς πρόσφατα από ρώσο δημοσιογράφο ποιόν Ευρωπαίο θα προτιμούσε σε ρόλο μεσολαβητή, ο Πούτιν ανέφερε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις. Η Ουκρανία απορρίπτει το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Σρέντερ ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενη τους στενούς δεσμούς του με τη ρωσική ηγεσία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου διευκρίνισε σήμερα ότι ο Πούτιν δεν πρότεινε συγκεκριμένα τον Σρέντερ, αλλά ανέφερε το όνομά του απαντώντας σε συγκεκριμένη ερώτηση.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή κάποιος που έχει διατυπώσει απαξιωτικά σχόλια για τη Ρωσία.

Παραμένει ασαφές ποιος αξιωματούχος της ΕΕ θα μπορούσε να είναι κατάλληλος για αυτόν τον ρόλο. Μια προφανής επιλογή θα ήταν η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, την οποία όμως η Μόσχα έχει κατηγορήσει πως διάκειται εχθρικά απέναντι στη Ρωσία και αρνείται τον διάλογο μαζί της.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Νέα ζωή στα δημόσια ανενεργά σιδηροδρομικά ακίνητα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Συνεργασίες με Δήμους και θεσμικούς φορείς δημιουργούν ν...

Φοιτητικές εστίες: 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία – Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Ένα ισχυρό φάρμακο για τη χοληστερόλη μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 31%, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
21:02 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ιρανικά ΜΜΕ: «ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας – Τις επόμενες ώρες η επίσημη ανακοίνωση»

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα το Al-Arabiya, αναφέρουν ότι το τελικό σχέδιο συμφωνίας...
20:25 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Τουρκία: Δικαστήριο καθαιρεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ – Καταγγελίες για «παρέμβαση στη δημοκρατία»

Eντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δικαστική απόφαση περί ακύρωσης το...
19:24 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Επίθεση Ρούμπιο σε ΝΑΤΟ επειδή «αρνείται να κάνει το παραμικρό» στον πόλεμο με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξαπέλυσε επίθεση σήμερα σε χώρες του ΝΑΤΟ που «...
19:12 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Πούτιν – Σι: Συζήτησαν την ιδέα μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν,  συζήτησε τη σύγκρουση με το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο, Σ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν