Κρεμλίνο: Δηλώνει ανοικτό σε διάλογο με την Ευρώπη για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ανοικτή σε διάλογο με την Ευρώπη είναι η Ρωσία, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.

«Οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για συνομιλίες», ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Πιστεύουμε πως είναι πάντα καλύτερο να συζητάμε παρά να οδηγούμε την κατάσταση σε ολοκληρωτική αντιπαράθεση – κάτι που κάνουν οι Ευρωπαίοι επί του παρόντος», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία θα χαιρέτιζε μια αλλαγή συμπεριφοράς, είπε ο Πεσκόφ. Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ και από το Βερολίνο σχετικά την προοπτική απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε πως «μάλλον δεν είναι κακό» να αναζητείται διαπραγματευτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μόλις πριν από λίγους μήνες, τέτοιου είδους συζητήσεις δεν γίνονταν καν στην Ευρώπη», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωνε πάντα έτοιμος για συνομιλίες, εφόσον διαπίστωνε πως υπήρχε τέτοια βούληση. Παράλληλα, όμως, η Μόσχα είχε υπογραμμίσει κατ’ επανάληψη πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να θεωρούνται εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση, δεδομένου ότι ενισχύουν την Ουκρανία με όπλα, και ως εκ τούτου δεν έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αναζήτηση κατάλληλου μεσολαβητή

Οι διαπραγματεύσεις με στόχο των τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία διεξάγονται το τελευταίο διάστημα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχει διαφανεί πρόοδος.

Ο κύριος λόγος είναι πως η Ρωσία εμμένει στην απαίτησή της για απόσυρση όλων των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονμπάς. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά τέτοιες εδαφικές παραχωρήσεις.

Ερωτηθείς πρόσφατα από ρώσο δημοσιογράφο ποιόν Ευρωπαίο θα προτιμούσε σε ρόλο μεσολαβητή, ο Πούτιν ανέφερε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις. Η Ουκρανία απορρίπτει το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Σρέντερ ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενη τους στενούς δεσμούς του με τη ρωσική ηγεσία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου διευκρίνισε σήμερα ότι ο Πούτιν δεν πρότεινε συγκεκριμένα τον Σρέντερ, αλλά ανέφερε το όνομά του απαντώντας σε συγκεκριμένη ερώτηση.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή κάποιος που έχει διατυπώσει απαξιωτικά σχόλια για τη Ρωσία.

Παραμένει ασαφές ποιος αξιωματούχος της ΕΕ θα μπορούσε να είναι κατάλληλος για αυτόν τον ρόλο. Μια προφανής επιλογή θα ήταν η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, την οποία όμως η Μόσχα έχει κατηγορήσει πως διάκειται εχθρικά απέναντι στη Ρωσία και αρνείται τον διάλογο μαζί της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ