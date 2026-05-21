Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για τον αναισθησιολόγο με το «φακελάκι»: «Δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ τέτοιοι γιατροί – Δεν θα ανεχτώ τέτοιες συμπεριφορές»

Για την υπόθεση του αναισθησιολόγου, που φέρεται να ζήτησε φακελάκι από ασθενή, στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στου ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για “φακελάκι” το 2018. Η τότε διοίκηση του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε και η τότε διοίκηση της ΥΠΕ, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με το θέμα. Ως αποτέλεσμα στο δικαστήριο αθωώθηκε καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

Και πρόσθεσε: «Στην εποχή τη δική του, είναι πολύ σαφές το μήνυμα που στέλνω: “Όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ”. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε αμετάκλητες καταδίκες ούτε τίποτα. Σε πιάσανε επ’ αυτοφώρω με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ”».

Σχετικά με το τι ισχυρίστηκε ο αναισθησιολόγος, ο υπουργός Υγείας είπε: «Ο ίδιος έχει πει ακατανόητα πράγματα. Ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε για να τα δώσει στους βοηθούς του, ότι σε λίγο καιρό παίρνει σύνταξη, ότι δεν το έκανε ακριβώς έτσι, και άλλα διάφορα πράγματα άνευ ειρμού. Η πράξη υπάρχει καταγεγραμμένη σε βίντεο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εφόσον αποδέχεται ότι το βίντεο είναι αληθινό, πήρε χρήματα. Και τα ζήτησε από μία γυναίκα στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο. Είναι εξοργιστικό να προσπαθείς να εκμεταλλευτείς τον πόνο ενός ανθρώπου».

Αναφορικά αν υπάρχει περίπτωση ο συγκεκριμένος γιατρός να γυρίσει στη θέση, λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ο υπουργός Υγείας ήταν κατηγορηματικός. «Στην θητεία μου, όσοι γιατροί έχουν πιαστεί με “φακελάκι”, έχουν απολυθεί. Μόλις προχθές απολύσαμε έναν από το Ιπποκράτειο, ο οποίος μάλιστα παραιτήθηκε πριν τον απολύσουμε. Έφυγε από το ΕΣΥ διότι καταδικάστηκε πρωτοδίκως. Δεν υπάρχει περίπτωση όσο είμαι εγώ υπουργός Υγείας να ανεχτώ τέτοιες συμπεριφορές».

«Έχω δώσει στους γιατρούς του ΕΣΥ το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο. Τώρα που μιλάμε, την νομοθεσία που ψηφίσαμε για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών των γιατρών, στις φορολογικές τους δηλώσεις οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν αύξηση εισοδήματος -μέσω της μείωσης της φορολογίας- από 6.000 έως 12.000 ευρώ. Άρα τους έχουμε δώσει και αύξηση στις αποδοχές τους και το δικαίωμα να ασκούν ιδιωτικό έργο. Δεν έχουν καμία δικαιολογία να ζητούν “φακελάκι”» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης..