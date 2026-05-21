ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Μαρία Καρυστιανού: Η παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται τα βλέμματα για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, αυτή την ώρα, στο «Ολύμπιον». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Πλατεία Αριστοτέλους, αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού, καθώς και η οργανωτική του δομή.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, η οποία έφτασε στο Ολύμπιον περίπου 15 λεπτά μετά τις 19:00, όπου οι παριστάμενοι την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα. Όπως «διέρρευσε» από τα έντυπα για τις εγγραφές των μελών, το όνομα του πολιτικού φορέα θα είναι «ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Αυγερινός: Αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει

Στο βήμα του «Ολύμπιον», πριν από την ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού ανέβηκε ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε λόγο για «ιστορική πολιτική βραδιά».

«Η σημερινή ημέρα θα σημάνει μία νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας», τόνισε, ενώ αναφερόμενος στο έργο του Ντοστογιέφσκι, «Έγκλημα και Τιμωρία», λέγοντας ότι «αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες».

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε ένα βίντεο με την Κατερίνα Μουτσάτσου, που είχε γίνει viral το 2012. Η ηθοποιός βρίσκεται σήμερα στο «Ολύμπιον» και ανέβηκε στο βήμα, υπό χειροκροτήματα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων ότι «το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό». «Νομίζω ότι ζούμε σε μία μόνιμη κατάσταση μνημονίων».

Ακολούθως προβλήθηκαν μηνύματα από ομογενείς για την σημερινή εκδήλωση, εκφράζοντας την στήριξή τους στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η άφιξη της Μαρίας Καρυστιανού – «Φτάνει το τέλος της διαφθοράς»

Θερμή ήταν η υποδοχή της Μαρίας Καρυστιανού στο «Ολύμπιον, αφού καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μέχρι το τέλος, αλλά δεν είναι τόσο μακριά το τέλος. Φτάνει το τέλος της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα», ήταν τα πρώτα λόγια της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ομιλία της, η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να εστιάσει σε ευρύτερα κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα. Η παρέμβασή της δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στην τραγωδία των Τεμπών και στο αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης, αλλά θα επεκταθεί σε θέματα κράτους δικαίου, λειτουργίας της Δικαιοσύνης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ποιοι παρίστανται στην εκδήλωση

Το ενδιαφέρον για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Η αίθουσα του Ολύμπιον διαθέτει χωρητικότητα περίπου 400 ατόμων, ενώ περιορισμένος είναι και ο αριθμός θέσεων στον εξώστη. Μάλιστα, έχει στηθεί και μία μεγάλη γιγαντοοθόνης έξω από τον χώρο, ώστε όσοι δεν καταφέρουν να εισέλθουν στο Ολύμπιον να μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση.

Σύμφωνα τη «Μακεδονία», μεταξύ άλλων το παρών δίνουν οι: Παναγιώτης Ψωμιάδης, πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασίλης Μαρουσκάς, αγρότης από το μπλόκο της Επανωμής, Στέλιος Καρακώττας, δημοτικός σύμβουλος Θερμής, Γιώργος Σύρπης, υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη «Νίκη» και ψυχίατρος, Αρετή Μπατά πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, Μαρία Μπακλαβά, Νίκος Γιαννουλίδης, αγρότης, Αθανάσιος Τζουγανάτος, στρατηγός εν αποστρατεία, πρώην στέλεχος της «Νίκη», Δημήτρης Παναγιωτοπουλος, καθηγητής, Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής κ.α.

Αρκετοί πολίτες παραμένουν έξω από τον χώρο της εκδήλωσης και παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω της γιγαντοοθόνης που έχει τοποθετηθεί.

«Να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή»

Η Μαρία Καρυστιανού, μέσα από το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα», προβάλλει αιτήματα που αφορούν την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους και την αντιμετώπιση των φαινομένων ατιμωρησίας.

Το πολιτικό αφήγημα που επιχειρεί να χτίσει βασίζεται στην υπέρβαση του παραδοσιακού διαχωρισμού «Αριστερά – Δεξιά», με έμφαση στην έννοια της «δικαιοσύνης», της «ελπίδας» και της «συμμετοχής των πολιτών». Το επιτελείο της αποφεύγει συνειδητά ιδεολογικές ταμπέλες, επιχειρώντας να προσεγγίσει απογοητευμένους ψηφοφόρους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους αλλά και πολίτες που είχαν απομακρυνθεί από τις κάλπες.

Στο τελευταίο μήνυμά της η Μαρία Καρυστιανού, τόνισε ότι «σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν» και καταλήγει: «να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Στο στενό επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού συμμετέχουν πρόσωπα διαφορετικών πολιτικών και επαγγελματικών διαδρομών.

Κοντινός της συνεργάτης είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης, ο άνθρωπος πίσω από τη ζωντανή μετάδοση της συλλογής υπογραφών στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι. Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος εντάχθηκε τις τελευταίες ημέρες στο κόμμα της κ. Καρυστιανού.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εργάζεται ως ανταποκριτής ελληνικών ΜΜΕ στη Ρωσία εδώ και χρόνια, αναμένεται να αναλάβει χρέη εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, ενώ σημαντική φαίνεται να είναι και η παρουσία της Μαρίας – Χριστίνας Μπακλαβά, η οποία είναι ιδρύτρια του δικτύου NOEMA Solutions, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ.

Ανάμεσα στους συνεργάτες της κ. Καρυστιανού βρίσκεται ο πρώην βουλευτής Νίκος Γαλανός προερχόμενος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ με αρχική αφετηρία το ΚΚΕ, ο οποίος έχει αναλάβει τον πολιτικό σχεδιασμό, ο στρατηγός ε.α. Αθανάσιος Τζουγανάτος, καθώς και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που έγινε γνωστός ως τεχνικός σύμβουλος συγγενών οικογενειών θυμάτων των Τεμπών.