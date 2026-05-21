Σκληρή αντιπαράθεση Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή, μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση ή μη προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον λόγο πήρε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και ξεκινώντας την παρέμβασή του αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τη διαρροή του διαλόγου μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θεμιστοκλή Δεμίρη.

«Εάν υπήρξε κάτι ιδιαίτερα δυσάρεστο από την χθεσινή συνεδρίαση της επιστροφής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, είναι η βαθύτατη προσβολή της σχετικής διάταξης που διέπει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 43α του Κανονισμού της Βουλής. Το άρθρο αυτό λέει ότι οι συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είναι απόρρητες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους» ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

«Υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες γιατί αυτή η διάταξη στον Κανονισμό της Βουλής, που οργανώνει τη συζήτηση του βασικού πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος που είναι η Βουλή των Ελλήνων, δεν μπήκε τυχαία. Μπήκε για να προστατεύσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Και εάν κατά καιρούς μπορεί κανένας να ασκεί κριτική στον τρόπο που δρα η Εθνική Υπηρεσία, δεν πρέπει να ξεχνά ότι σε κρίσιμες στιγμές που η πατρίδα μας αντιμετώπισε εθνικό κίνδυνο, η υπηρεσία αυτή προειδοποίησε έγκαιρα για να μπορέσουμε να τον αποφύγουμε. Άρα, αυτή η διάταξη η οποία παραβιάστηκε χθες από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από τα έδρανα, χαρακτηρίζοντας τον κ. Φλωρίδη «φασίστα» και «τοποτηρητή».

«Δεν ντρέπεστε λίγο;» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Λαμπρούλη, που προήδρευε εκείνη την ώρα να της ζητεί να μην διακόπτει τον υπουργό. «Το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εφόσον συνεχίζεται. Ζητάτε να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι δικηγόρος. Δεν έχω επιστημονική κατάρτιση να σας βοηθήσω» σχολίασε ο κ. Φλωρίδης.

«Βοηθήστε τον εαυτό σας» του είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας, ξέρετε. Κυρίως για λόγους πολιτικής αισθητικής δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας. Και για λόγους αισθητικής γενικότερα. Γι’ αυτό δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας» απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη, συνέχισε: «Η κυβέρνηση αυτή, έφερε μία δυνατότητα, έτσι ώστε αυτός ο σάπιος οργανισμός που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί με τίποτα, να καταργηθεί και να περάσει το σύστημα των πληρωμών των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στην ΑΑΔΕ. Αυτή τη θεσμική μεταβολή η οποία περνάει το σύστημα των ευρωπαϊκών πληρωμών σε μια αρχή ανεξάρτητη που έχει εγγύησης διαφάνειας, το ΠΑΣΟΚ δεν την ψήφισε. Μία κριτική θα μπορεί να ασκείται πάντα στη βάση, η οποία λέει ότι όταν θέλουμε κάτι να πάψει να υπάρχει στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε ένα τομέα που είναι το σύστημα των αγροτικών πληρωμών και το οποίο γεννά διαρκώς θέματα διαφθοράς από το 2002 που πήρε πιστοποίηση αυτός ο οργανισμός, τότε το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί αυτή η άποψη την οποία εκφράσατε δεν πήρε σάρκα και οστά με το να ψηφίσετε το σύστημα των πληρωμών στην ΑΑΔΕ».

Η απάντηση Ανδρουλάκη στον Φλωρίδη

Στον κ. Φλωρίδη απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο κ. Φλωρίδης ενοχλείται από διαρροές που απειλούν την εθνική μας ασφάλεια. Εγώ λοιπόν δεν απαντώ στον κ. Φλωρίδη, συνομιλώ με τους πολίτες, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζουν , και ρωτώ απλά πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια με τη δημοσιοποίηση μιας ερώτησης και μιας απάντησης; Πώς απειλείται από αυτόν τον διάλογο η εθνική ασφάλεια; Η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται κ. Φλωρίδη. Κοιτάξτε με στα μάτια, μην ντρέπεστε. Εάν εσάς επί τέσσερα χρόνια αφήνουν υπονοούμενα για την πολιτική σας υπόσταση με “πρακτοριλίκια”, με χυδαιότητες, ότι φοβάστε κάτι και δεν πάτε για ενημέρωση από τον διοικητή της ΕΥΠ και αποκαλυφθεί η κοροϊδία ότι ούτε ο ίδιος ξέρει τι έστησε το παρακράτος, τι θα κάνετε; Για πείτε μας. Τι θα κάνατε; Θα σιωπούσατε; Θα δεχόσαστε όλη αυτήν τη δυσωδία στην πολιτική ζωή του τόπου, στην απαξίωση; Όχι, κύριε Φλωρίδη. Δεν θα σιωπήσω. Η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι».

Σχετικά με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ανέφερε: «Τι λέει ο κύριος Φλωρίδης; “Δεν ψηφίσατε”, το γνωστό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που τα ορφανά του Καρατζαφέρη και εσείς, το γενιτσαρικό τάγμα, επαναλαμβάνετε συνεχώς ως τρολ του Μαξίμου. Θέτω μια απλή ερώτηση. Και πάλι απευθύνομαι σε εσάς και τον ελληνικό λαό. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μία ευρωπαϊκή χώρα από τις “27” που ο δικός της ΟΠΕΚΕΠΕ να πέρασε σε ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Υπάρχει; Να σας πούμε μπράβο που μας κάνατε ευρωπαϊκή εξαίρεση και παράδειγμα να μας δείχνει όλος ο κόσμος; Εμείς τι είπαμε τότε; Ένα χρόνο, δύο χρόνια, όσο χρειάζεται για να πληρωθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να το καταλάβουμε. Αλλά μετά ένας ΟΠΕΚΕΠΕ σε ευρωπαϊκά πρότυπα, με ανεξάρτητη διοίκηση, πενταετούς θητείας μακριά από τους πολιτικούς και εκλογικούς κύκλους, για να γίνει η χώρα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Ακόμη και αυτό το λογικό, τον ευρωπαϊκό κανόνα, τον αρνείστε».

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης όταν μιλάει για θέματα κανόνων, νόμων, Συντάγματος έπρεπε να έχει μια ευαισθησία και να έχει μια συνέπεια. Όταν ο κ. Καραγκούνης το 2022 βγαίνει από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και κάνει δήλωση τι είπανε μέσα, τότε δεν υπάρχει παραβίαση; Υπάρχει ή δεν υπάρχει; Τότε λοιπόν ήταν καλή παραβίαση γιατί υπερασπιζόταν το παρακράτος των υποκλοπών, τώρα που η αποκάλυψη που έγινε χθες, ξεφτιλίζει το παρακράτος των υποκλοπών, υπάρχει θέμα κανόνων. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές και καταλαβαίνει κάτι πολύ απλό. Όσο μένετε θα υπάρχει φθορά της διάκρισης των εξουσιών, θα υπάρχει υποβάθμιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Θα υπάρχει καταρράκωση του κράτους δικαίου. Θα υπάρχει στυγνή προπαγάνδα εις βάρος του οποιουδήποτε, όταν σας μπαίνει εμπόδιο. Και έχετε πολλά λεφτά να δώσετε ακόμη. Πολλά λεφτά. Προγράμματα, στα media, στήριξη “πιστολάκια”, “νεροπίστολα”. Αυτά που ακούει κάθε βράδυ ο ελληνικός λαός να αναπαράγουν την προπαγάνδα σας. Αλλά με αυτές τις δυσκολίες, με αυτά τα εμπόδια, αυτή η παράταξη, η Δημοκρατική Παράταξη, θα αγωνιστεί για την πολιτική αλλαγή. Το έχουμε χρέος στην πατρίδα, αλλά πάνω από όλα το έχουμε χρέος στα παιδιά μας» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Νέα πυρά Φλωρίδη

«Ο κ. Ανδρουλάκης επίσης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου έκανε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση του οποίου αντιμετωπίστηκε θετικά, όπως και οι μεταγενέστερες αποφάσεις του Συμβούλιου της Επικρατείας. Για την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, πράγμα που σημαίνει ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί στον ύψιστο βαθμό. Άρα λοιπόν ένας πολίτης ο οποίος θίγεται όταν πιστεύει ότι υπάρχει μια παράνομη δραστηριότητα του κράτους εναντίον του, προσφεύγει στη δικαιοσύνη και απ’ ό,τι ξέρω δικαιώθηκε, όπως λέτε. Γιατί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι όσες ακολούθησαν, θεωρήθηκε από εσάς ότι τον έχουν δικαιώσει. Κατά συνέπεια λοιπόν, όταν έχουμε αυτή τη διαδικασία, ποιο θέμα κράτους δικαίου υπάρχει; Επίσης είδα ότι όταν εξεδόθη η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο, αυτή έγινε ευμενώς δεκτή από εσάς, η οποία έχει εφεσιβληθεί και θα κρίνει το δικαστήριο» απάντησε ο κ. Φλωρίδης.

«Μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε, η δικαιοσύνη φαίνεται να λειτουργήσει και εκεί μια χαρά, τη χειροκροτήσατε και εκεί. Κατά συνέπεια λοιπόν όταν στην ανώτατη βαθμίδα η δικαιοσύνη εκφράζεται έτσι, όταν ένα δικαστήριο επίσης έτσι και τα χειροκροτείτε αυτά, πρόβλημα κράτους δικαίου πού υπάρχει; Για να σας καταλάβω δηλαδή. Τώρα όσον αφορά το θέμα του γιατί δεν ψηφίσατε την ΑΑΔΕ, άκουσα την καταπληκτική τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη που είπε ότι δεν χάλασε ο κόσμος αν χρειαζόμαστε ένα και δύο χρόνια να ξαναφτιάξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το ερώτημα είναι το εξής. Αν χρειαζόμασταν ένα και δύο χρόνια να ξαναφτιάξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς θα πληρώνονταν οι αγρότες δύο χρόνια; Δεν θα έπαιρναν ούτε ένα ευρώ. Είναι ποτέ δυνατόν να ήταν αυτή η εναλλακτική σας πρόταση απέναντι στην ΑΑΔΕ» πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.