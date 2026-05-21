Μια κρυφή απειλή σεισμού: Πιο κοντά στην επιφάνεια από όσο νόμιζαν οι επιστήμονες το ρήγμα του Όρεγκον

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέα στοιχεία κάτω από το βόρειο Όρεγκον που ενδέχεται να αλλάξουν τις εκτιμήσεις για τον σεισμικό κίνδυνο και να αποκαλύψουν άγνωστες μέχρι πρότινος δομές βαθιά κάτω από τη γη. Πηγή: SciTechDaily.com 
Μια νέα μελέτη δείχνει ότι το βόρειο Όρεγκον θα μπορούσε να υποστεί ισχυρότερη σεισμική δόνηση κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου σεισμού στην Κασκανδία από ό,τι προέβλεπαν τα προηγούμενα μοντέλα.

Μια νέα ανάλυση της τεκτονικής πλάκας Χουάν ντε Φούκα κάτω από το βόρειο Όρεγκον υποδεικνύει ότι το βύθισμα της πλάκας βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια από ό,τι πίστευαν προηγουμένως οι επιστήμονες.

Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για το πόσο ισχυρά μπορεί να δονηθεί η περιοχή κατά τη διάρκεια ενός μελλοντικού μεγασεισμού στην Κασκανδία.

Η επιστήμονας του USGS, Έριν Γουέρθ, τοποθετεί κομβικούς σεισμογράφους στο βόρειο Όρεγκον. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη ζώνη καταβύθισης της Κασκανδίας. Πηγή: Έριν Γουέρθ 
Η τεκτονική πλάκα Χουάν ντε Φούκα

Η τεκτονική πλάκα Χουάν ντε Φούκα βυθίζεται κάτω από τη Βορειοαμερικανική πλάκα, σχηματίζοντας τη ζώνη καταβύθισης της Κασκανδίας κατά μήκος του Βορειοδυτικού Ειρηνικού. Αυτό το σύστημα ρηγμάτων έχει προκαλέσει τεράστιους σεισμούς μεγέθους 9 ρίχτερ στο παρελθόν.

«Εκτιμούμε ότι η διεπαφή της πλάκας βρίσκεται σε βάθος περίπου 20 χιλιομέτρων κοντά στην ακτογραμμή, δηλαδή περίπου 5 χιλιόμετρα πιο ρηχά από τις προηγούμενες εκτιμήσεις», δήλωσε η Έριν Γουέρθ, σεισμολόγος του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS), η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα στην Ετήσια Συνάντηση της Σεισμολογικής Εταιρείας της Αμερικής (SSA) για το 2026.

«Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την εκτιμώμενη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση —με άλλα λόγια, την ένταση της δόνησης— από μεγασεισμούς στην Κασκανδία κατά περίπου 9 έως 17%» κατά μήκος των ακτών του βόρειου Όρεγκον, πρόσθεσε.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μια βαθιά ιζηματογενή λεκάνη κάτω από το Τίλαμουκ του Όρεγκον, προσφέροντας τις πρώτες άμεσες σεισμικές μετρήσεις του σχήματος και του βάθους της.
«Οι ιζηματογενείς λεκάνες μπορούν να ενισχύσουν την εδαφική δόνηση κατά τη διάρκεια ενός σεισμού και έχουν μελετηθεί εκτενώς σε άλλα μέρη του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, όπως η Λεκάνη του Σιάτλ», εξήγησε η Γουέρθ.

«Ο χαρακτηρισμός της παρουσίας ενός ιζηματογενούς στρώματος, καθώς και του πιθανού πάχους του, βοηθά τους επιστήμονες να εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την εδαφική δόνηση από μελλοντικούς σεισμούς».

Καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην έρευνα για την Κασκανδία

Η μελέτη βοηθά στην κάλυψη ενός χρόνιου κενού στην κατανόηση των επιστημόνων για τη ζώνη καταβύθισης της Κασκανδίας κάτω από το βόρειο Όρεγκον. Σε σύγκριση με το δυτικό Ουάσινγκτον και τη βόρεια Καλιφόρνια, η περιοχή παρουσιάζει σχετικά χαμηλή σεισμική δραστηριότητα, αφήνοντας τους ερευνητές με λιγότερους σεισμούς προς μελέτη για την εύρεση στοιχείων σχετικά με τη δομή της πλάκας και την κίνηση των σεισμικών κυμάτων κάτω από το έδαφος.

Για να διερευνήσουν την περιοχή με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, η Γουέρθ και οι συνεργάτες της τοποθέτησαν 192 προσωρινούς κομβικούς σεισμογράφους μεταξύ του Τίλαμουκ και του Πόρτλαντ κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών του 2021 και του 2022 .

Η ομάδα ενσωμάτωσε επίσης δεδομένα από μια ξεχωριστή υποθαλάσσια σεισμική μελέτη που διεξήχθη το 2021 από τη νήσο Βανκούβερ έως το βόρειο Καλιφόρνια, η οποία ομοίως υπεδείκνυε ένα πιο ρηχό βάθος της υποθαλάσσιας πλάκας.

Κρυφές υπόγειες δομές κάτω από το Όρεγκον

Συνδυαστικά, τα σύνολα δεδομένων δημιούργησαν μια πιο λεπτομερή εικόνα της ζώνης καταβύθισης κάτω από το βόρειο Όρεγκον, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιώσει τις μελλοντικές εκτιμήσεις για τον σεισμικό κίνδυνο.

Οι πιο ρηχοί σεισμοί προκαλούν γενικά ισχυρότερη δόνηση στην επιφάνεια επειδή η σεισμική ενέργεια διανύει μικρότερη απόσταση για να εξασθενήσει πριν φτάσει σε κατοικημένες περιοχές.  Αυτό σημαίνει ότι ένα πιο ρηχό βύθισμα της πλάκας Χουάν ντε Φούκα θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση της δόνησης κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου σεισμού στην Κασκανδία.

Η πρόσφατα εντοπισμένη ιζηματογενής λεκάνη κάτω από το Τίλαμουκ ενδέχεται επίσης να ενισχύσει τη σεισμική δραστηριότητα. Η Γουέρθ παρομοίασε το φαινόμενο με ένα «μπολ με ζελέ», όπου τα πιο μαλακά ιζήματα δονούνται έντονα και παγιδεύουν τα σεισμικά κύματα κατά μήκος των ορίων της λεκάνης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της δόνησης και ενδέχεται να εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους για τα ψηλά κτίρια και άλλες μεγάλες κατασκευές.

Η Γουέρθ δήλωσε ότι η ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει την ανάλυση των δεδομένων από την τοποθέτηση των κομβικών σεισμογράφων για τη μελέτη της Λεκάνης Τουάλατιν (Tualatin Basin) κοντά στο Πόρτλαντ.

 

