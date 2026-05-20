Στο φως τα μυστικά της «Πεδιάδας των Πιθαριών» – Βρέθηκαν λείψανα 37 ανθρώπων και χάντρες από τη Μεσοποταμία

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο Λάος ρίχνει νέο φως στις αρχαίες ταφικές παραδόσεις και τα εμπορικά δίκτυα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η λεπτομερής εξέταση ενός μεγαλιθικού αγγείου αποκάλυψε έναν ομαδικό τάφο και αντικείμενα τεράστιας ιστορικής αξίας, τα οποία ταξίδεψαν από την άλλη άκρη του αρχαίου κόσμου.

Η ραδιοχρονολόγηση άνθρακα δείχνει ότι το πιθάρι, με πλάτος που ξεπερνά τα δύο μέτρα, χρησιμοποιήθηκε για έως και 270 χρόνια για πρακτικές δευτερογενών ταφών, αμφισβητώντας παλαιότερες υποθέσεις που τοποθετούσαν αυτές τις αποθέσεις στην Εποχή του Σιδήρου της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Εκατοντάδες λίθινα πιθάρια, ορισμένα από τα οποία ζυγίζουν αρκετούς τόνους, βρίσκονται διάσπαρτα στα απομακρυσμένα υψίπεδα του βόρειου Λάος.

Παρά το γεγονός ότι οι ερευνητές εξετάζουν αυτό το μεγαλιθικό συγκρότημα, γνωστό ως η “Πεδιάδα των Πιθαριών“, για σχεδόν έναν αιώνα, ο ακριβής σκοπός αυτών των κατασκευών παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα για την αρχαιολογία της περιοχής.

Το αίνιγμα των νεκρικών τελετών: Ποιοι ήταν οι δημιουργοί των γιγαντιαίων αγγείων;

Γενικά, επικρατεί συναίνεση μεταξύ των ειδικών σχετικά με τη νεκρική τους λειτουργία, αλλά οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις μεθόδους χρήσης, την ταυτότητα των δημιουργών τους ή την ηλικία των αποθέσεων δεν είχαν προσδιοριστεί μέχρι τώρα.

Αν και οι αρχαιολόγοι συμφωνούν ότι χρησιμοποιούνταν σε νεκρικές τελετουργίες, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς εφαρμόζονταν αυτές, ποιος τις κατασκεύασε ή ποια είναι η χρονολόγησή τους, εξηγεί ο Δρ. Nicholas Skopal από το Πανεπιστήμιο James Cook, ο οποίος συνδιηύθυνε τις εργασίες πεδίου μαζί με τον Souilya Bounxayhip, εκπρόσωπο του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Λάος.

Για να προσπαθήσει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, η ομάδα επέλεξε ένα πιθάρι εξαιρετικών διαστάσεων, το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης Φονσαβάν του Λάος, με το ύψος του να φτάνει το 1,3 μέτρο και το πλάτος του να ξεπερνά τα δύο μέτρα.

Το εσωτερικό αυτού του πέτρινου δοχείου περιείχε έναν σημαντικό όγκο πυκνά διατεταγμένων ανθρώπινων οστών, τα λείψανα των οποίων αντιστοιχούσαν σε τουλάχιστον 37 άτομα.

Η ραδιοχρονολόγηση δειγμάτων οστών και δοντιών που εξήχθησαν από το πιθάρι κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό ότι το αγγείο χρησιμοποιήθηκε σε ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, πιθανώς έως και 270 χρόνια, και ότι η χρήση του γινόταν σε διαδοχικές φάσεις.

«Διαπιστώσαμε ότι αυτό αποτελεί παράδειγμα δευτερογενούς ταφής κατά τον 9ο έως τον 12ο αιώνα μ.Χ., κατά την οποία τα ανθρώπινα λείψανα εναποτίθεντο εκεί μετά από μια αρχική περίοδο αποσύνθεσης σε άλλο σημείο», διευκρινίζει ο Skopal.

Το εύρημα αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις υποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα, οι οποίες θεωρούσαν ότι τα πιθάρια χρησίμευαν ως η τελευταία κατοικία των θανόντων και ότι η προέλευσή τους αναγόταν στην Εποχή του Σιδήρου της Νοτιοανατολικής Ασίας, μια περίοδο περίπου μεταξύ του 500 π.Χ. και του 500 μ.Χ.

Ο αριθμός των ατόμων που ταυτοποιήθηκαν στο εσωτερικό ενός και μόνο πιθαριού παρέχει επίσης στοιχεία για την κοινωνική δομή των κοινοτήτων που πραγματοποιούσαν τα τελετουργικά.

Ο αριθμός των ανθρώπων υποδηλώνει επιπλέον ότι τα πιθάρια ανήκαν σε οικογενειακές ομάδες ή διευρυμένες οικογένειες, προσθέτει ο Δρ. Skopal, ο οποίος σημειώνει ότι αυτά τα πέτρινα αγγεία πιθανότατα χρησίμευαν ως χώροι όπου πραγματοποιούνταν προγονικές τελετές επί γενεές.

Παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο: Οι χάντρες από τη Μεσοποταμία που άλλαξαν την ιστορία

Η ερμηνεία αυτή υποδεικνύει μια συνέχεια στη συμβολική κατάληψη της περιοχής και συγχρόνως στη συλλογική μνήμη αυτών των ομάδων, κάτι που δεν είχε τεκμηριωθεί ποτέ στο παρελθόν σε αυτό το αρχαιολογικό πλαίσιο. Παράλληλα με τη μελέτη των οστικών λειψάνων, οι ερευνητές πραγματοποίησαν χημική ανάλυση σε ορισμένες γυάλινες χάντρες που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του πιθαριού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτά τα μικρά διακοσμητικά αντικείμενα είχαν κατασκευαστεί στη νότια Ινδία και τη Μεσοποταμία, αποδεικνύοντας την ύπαρξη εμπορικών συνδέσεων και δικτύων ανταλλαγής μεταξύ της Νότιας και Δυτικής Ασίας και των υψιπέδων του Λάος, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη χρονολόγηση που εξασφαλίστηκε, τοποθετούν τη χρήση των πιθαριών για ταφικές πρακτικές σε μια φάση αυξανόμενης διηπειρωτικής συνδεσιμότητας στην Ασία, μια διαδικασία που διευκολύνθηκε από την εμπορική επέκταση την οποία καθοδηγούσαν διάφορες ακμάζουσες πολιτικές οντότητες της εποχής, όπως η δυναστεία των Σονγκ στην Κίνα και η Αυτοκρατορία των Χμερ στην Καμπότζη.

Οι εμπορικοί δρόμοι που διέσχιζαν την ινδική υποήπειρο και έφταναν μέχρι την ηπειρωτική Νοτιοανατολική Ασία φαίνεται, επομένως, πως είχαν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από ό,τι εκτιμάτο προηγουμένως, φτάνοντας μέχρι αυτές τις φαινομενικά απομονωμένες, υψηλές ορεινές περιοχές.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antiquity, υπογραμμίζει την αξία της εξερεύνησης εκείνων των τοπίων του Λάος που παραμένουν αναλλοίωτα και μακριά από πρόσφατες ανθρώπινες παρεμβάσεις.

“Η διατήρηση που συναντάμε εδώ προσφέρει ένα εξαιρετικό παράθυρο στις ταφικές πρακτικές του παρελθόντος”, καταλήγει ο Δρ. Skopal, ο οποίος προσθέτει ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη πολλοί παρόμοιοι χώροι που περιμένουν να ανακαλυφθούν.

Σύμφωνα με την ομάδα, η αδιάλειπτη έρευνα σε αυτά τα περιβάλλοντα έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει ριζικά την τρέχουσα κατανόηση των πολιτισμικών και κοινωνικών δυναμικών που διαμόρφωσαν αυτή την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας κατά την πρώτη χιλιετία μ.Χ. και την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά.