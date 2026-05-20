Ιράν: Παρέλαβε νέα πρόταση εκεχειρίας από τις ΗΠΑ και την εξετάζει – Πεζεσκιάν: «Ψευδαίσθηση ο εξαναγκασμός σε παράδοση»

Μια νέα πρόταση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου κατέθεσαν οι ΗΠΑ προς το Ιράν, με την Τεχεράνη να την εξετάζει, όπως μετέδωσε το βράδυ της Τετάρτης το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κίνηση αυτή της Ουάσινγκτον έρχεται ως απάντηση σε πρόταση που είχε παρουσιάσει η ιρανική πλευρά τρεις ημέρες νωρίτερα.

«Το Ιράν εξετάζει επί του παρόντος το κείμενο και δεν έχει δοθεί ακόμη καμία απάντηση», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Πεζεσκιάν: «Ο εξαναγκασμός είναι ψευδαίσθηση»

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μέσω της πλατφόρμας X, τονίζοντας ότι η χώρα του «έχει τηρήσει σταθερά τις δεσμεύσεις της και έχει εξερευνήσει κάθε λεωφόρο για την αποτροπή του πολέμου».

Ο Ιρανός Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της διπλωματικής οδού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει σε απειλές.

«Όλοι οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί από την πλευρά μας. Το να εξαναγκαστεί το Ιράν σε παράδοση μέσω εξαναγκασμού δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση. Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο».

Συνάντηση με τον Πακιστανό διαμεσολαβητή

Ο Πεζεσκιάν είχε συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, ο οποίος πραγματοποιεί ακόμα μία επίσκεψη στο Ιράν στο πλαίσιο του μεσολαβητικού του ρόλου.

Σύμφωνα με το Tasnim, οι δύο άνδρες συζήτησαν την πορεία των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Πεζεσκιάν να εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Πακιστάν για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Νακβί υπογράμμισε επίσης «τη σημασία της συνέχισης της οδού του διαλόγου και της συνεννόησης».

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, τις οποίες μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η νέα επίσκεψη Μοχσίν Νακβί στο Ιράν έχει ως στόχο «να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων και να παράσχει πρόσθετες επεξηγήσεις για την αποσαφήνιση των κειμένων που έχουν αποσταλεί μεταξύ των μερών».

Τραμπ: «Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε το Ιράν ακόμη πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι»

Νωίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έσπευσε να επιβεβαιώσει το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι επαφές, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται «στα τελικά στάδια».

Παράλληλα προειδοποίησε για νέες επιθέσεις σε περίπτωση που η Τεχεράνη απορρίψει την ειρηνευτική συμφωνία.

«Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια με το Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είτε θα έχουμε μια συμφωνία είτε θα κάνουμε κάποια πράγματα που είναι λίγο δυσάρεστα, αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Θέτοντας εκ νέου το δίλημμα της Ουάσινγκτον με τον γνώριμο, κυνικό του τρόπο, πρόσθεσε: «Ιδανικά θα ήθελα να δω λίγους ανθρώπους νεκρούς, σε αντίθεση με πολλούς. Μπορούμε να το κάνουμε με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους».

Μιλώντας αργότερα στην Ακαδημία του Λιμενικού Σώματος των ΗΠΑ, ο Τραμπ επανέλαβε την ίδια ακριβώς ρητορική των εναλλακτικών επιλογών, αναφέροντας: «Ίσως χρειαστεί να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά… αλλά ίσως και όχι», ενώ επαναβεβαίωσε την απόλυτη αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.