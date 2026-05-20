Euroleague: Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε για το Final Four – Νίκολο Μέλι: «Πάντα χρειάζεσαι και λίγη τύχη στο πλευρό σου»

Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε προσγειώθηκε γύρω στις 19:00 στο «Ελ. Βενιζέλος», ενόψει του Final Four της Αθήνας, όπου η τουρκική ομάδα θα διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου της Euroleague, τον οποίο κατέκτησε το 2025 στο Άμπου Ντάμπι.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 22 Μαΐου, με στόχο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε θα καταλύσει στο ξενοδοχείο της EuroLeague, στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την άφιξη της ομάδας, ο Νικολό Μέλι αναφέρθηκε στις απαιτήσεις ενός Final Four και στάθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης, της προετοιμασίας και των λεπτομερειών. «Στο Final Four, πάντα χρειάζεσαι και λίγη τύχη στο πλευρό σου. Πάντα χρειάζεται να έχεις τον νου σου στις λεπτομέρειες και να δίνεις τη μέγιστη προσπάθεια. Κάθε λίγη τύχη είναι καλοδεχούμενη. Για να πάρουμε τον τίτλο, πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε τα μικρά πράγματα καλά, να μπούμε πιο δυνατά από τον αντίπαλό μας. Δεν παίζω εγώ εναντίον κάποιου, παίζει η Φενέρ με τον Ολυμπιακό και ελπίζω να νικήσουμε».