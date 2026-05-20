Euroleague: Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε για το Final Four – Νίκολο Μέλι: «Πάντα χρειάζεσαι και λίγη τύχη στο πλευρό σου»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Φενέρμπαχτσε, Final Four 2026
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε προσγειώθηκε γύρω στις 19:00 στο «Ελ. Βενιζέλος», ενόψει του Final Four της Αθήνας, όπου η τουρκική ομάδα θα διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου της Euroleague, τον οποίο κατέκτησε το 2025 στο Άμπου Ντάμπι.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 22 Μαΐου, με στόχο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε θα καταλύσει στο ξενοδοχείο της EuroLeague, στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την άφιξη της ομάδας, ο Νικολό Μέλι αναφέρθηκε στις απαιτήσεις ενός Final Four και στάθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης, της προετοιμασίας και των λεπτομερειών. «Στο Final Four, πάντα χρειάζεσαι και λίγη τύχη στο πλευρό σου. Πάντα χρειάζεται να έχεις τον νου σου στις λεπτομέρειες και να δίνεις τη μέγιστη προσπάθεια. Κάθε λίγη τύχη είναι καλοδεχούμενη. Για να πάρουμε τον τίτλο, πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε τα μικρά πράγματα καλά, να μπούμε πιο δυνατά από τον αντίπαλό μας. Δεν παίζω εγώ εναντίον κάποιου, παίζει η Φενέρ με τον Ολυμπιακό και ελπίζω να νικήσουμε».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου – «Το επίδομα ανεργίας αντί να επε...

Η «ακτινογραφία» της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας – 1 στα 10 νοικοκυριά έχει καθυστερήσεις σε πληρωμές δανείων ή ενοικίω...

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
15:37 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το «T-Center»: «Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four, για να το δεις από την τηλεόραση»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center, το οποίο προετοιμάζεται για το Final Four της ...
01:51 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ολονύχτιο πάρτι στο Λονδίνο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άρσεναλ – Δείτε βίντεο

Σε ένα απέραντο πάρτι έχει μετατραπεί η περιοχή γύρω από το Emirates στο βόρειο Λονδίνο, καθώς...
23:48 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Premier League: Η Μπόρνμουθ απέσπασε βαθμό από τη Σίτι ανακηρύσσοντας Πρωταθλήτρια Αγγλίας την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπόρνμουθ κι έκανε δώρο τον τίτλο της Premier League...
10:52 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Βραζιλία: Ο Αντσελότι κάλεσε τον Νεϊμάρ για το Μουντιάλ – «Σωματικά, νιώθω πολύ καλά» – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από απουσία δύο ετών, ο Νεϊμάρ κλήθηκε στην Εθνική Βραζιλίας από τον προπονητή Κάρλο Αν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν