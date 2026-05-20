Survivor: Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος της φετινής σεζόν του ριάλιτι επιβίωσης – Νικητής ο Σταύρος Φλώρος

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Survivor
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου, προβλήθηκε το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, για το Survivor 2026. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στο τηλεοπτικό κοινό την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, πριν από λίγες ημέρες.

«Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ απόψε για να μιλήσουμε για το τραγικό γεγονός που συνέβη την προηγούμενη Δευτέρα 11 Μαΐου. Όπως ήδη γνωρίζετε, εκείνο το πρωινό, που ήταν ημέρα ξεκούρασης για όλους, ο Σταύρος με τον Μάνο πήγαν για ψάρεμα. Μια συνηθισμένη δραστηριότητα του Survivor, για όλους τους παίκτες φυσικά. Έχοντας μαζί τους, όπως πάντα, την κίτρινη σημαδούρα, απαραίτητη για την προστασία τους από διερχόμενα σκάφη.

Η συνηθισμένη αυτή δραστηριότητα, δυστυχώς, κατέληξε σε ένα πολύ τραγικό και απροσδόκητο ατύχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και ο Μάνος, ένα διερχόμενο τουριστικό σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Με τη βοήθεια του Μάνου, που έδειξε απίστευτη ψυχραιμία και ηρωισμό φυσικά, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο συγκεκριμένο σκάφος που τον είχε χτυπήσει. Έφτασαν στο λιμάνι, όπου, έπειτα από ελάχιστο χρόνο, κατέφθασε το ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο Μάνος, σε όλη τη διάρκεια της αγωνιώδους προσπάθειας, ήταν διαρκώς στο πλευρό του Σταύρου.

Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία αντιμετώπισης τραυμάτων στην Αμερική, με μια εξαιρετική ομάδα γιατρών που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό του, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη».

«Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν κάνουν και θα κάνουν τα πάντα, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη, καθώς αποτελεί πλέον ένα μέλος της οικογένειάς τους», υπογράμμισε ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης.

«Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος»

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιανός είπε ότι: «Ο Σταύρος, που επέδειξε γενναιότητα από την πρώτη στιγμή, παραμένει δυνατός, αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι από το θάρρος, τη γενναιότητα και το ψυχικό σθένος ενός πραγματικού survivor της ζωής.

Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς και, είμαι σίγουρος, και για εσάς, νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος. Γιατί είναι πραγματικός survivor. Γιατί πραγματικά του αξίζει και είναι ένα από τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν».

«Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε και στον Μάνο, που είναι ένας πραγματικός ήρωας. Θα συζητήσουμε μαζί του, ώστε επίσης να βοηθηθεί με κάθε τρόπο και να ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση, που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο», πρόσθεσε.

«Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ανακοινώσω στους τηλεθεατές την κοινή μας απόφαση, γιατί είναι και δική μας και δική σας απόφαση, σχετικά με τα γυρίσματα του Survivor.

Σεβόμενοι και κατανοώντας πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες, η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Αυτό απόψε είναι το τελευταίο συμβούλιο και με αυτό ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor του 2026 για φέτος», κατέληξε ο παρουσιαστής.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου – «Το επίδομα ανεργίας αντί να επε...

Η «ακτινογραφία» της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας – 1 στα 10 νοικοκυριά έχει καθυστερήσεις σε πληρωμές δανείων ή ενοικίω...

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
15:20 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Η εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνι κέρδισε το «Big Brother VIP» στην Ιταλία

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι και πρώην βουλευτής στην...
14:47 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Survivor: Αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του ριάλιτι – Απόψε θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο

Οριστική αυλαία πέφτει στο Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου. «Μέσα από ...
12:28 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 20/5/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τετάρτη 2...
10:24 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τηλεθέαση (19/5): Ποια σειρά βρέθηκε στην κορυφή σε δυναμικό και σύνολο κοινού;

Η prime time ζώνη είχε έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha να...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν