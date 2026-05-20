Survivor: Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος της φετινής σεζόν του ριάλιτι επιβίωσης – Νικητής ο Σταύρος Φλώρος

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου, προβλήθηκε το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, για το Survivor 2026. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στο τηλεοπτικό κοινό την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, πριν από λίγες ημέρες.

«Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ απόψε για να μιλήσουμε για το τραγικό γεγονός που συνέβη την προηγούμενη Δευτέρα 11 Μαΐου. Όπως ήδη γνωρίζετε, εκείνο το πρωινό, που ήταν ημέρα ξεκούρασης για όλους, ο Σταύρος με τον Μάνο πήγαν για ψάρεμα. Μια συνηθισμένη δραστηριότητα του Survivor, για όλους τους παίκτες φυσικά. Έχοντας μαζί τους, όπως πάντα, την κίτρινη σημαδούρα, απαραίτητη για την προστασία τους από διερχόμενα σκάφη.

Η συνηθισμένη αυτή δραστηριότητα, δυστυχώς, κατέληξε σε ένα πολύ τραγικό και απροσδόκητο ατύχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και ο Μάνος, ένα διερχόμενο τουριστικό σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Με τη βοήθεια του Μάνου, που έδειξε απίστευτη ψυχραιμία και ηρωισμό φυσικά, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο συγκεκριμένο σκάφος που τον είχε χτυπήσει. Έφτασαν στο λιμάνι, όπου, έπειτα από ελάχιστο χρόνο, κατέφθασε το ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο Μάνος, σε όλη τη διάρκεια της αγωνιώδους προσπάθειας, ήταν διαρκώς στο πλευρό του Σταύρου.

Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία αντιμετώπισης τραυμάτων στην Αμερική, με μια εξαιρετική ομάδα γιατρών που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό του, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη».

«Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν κάνουν και θα κάνουν τα πάντα, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη, καθώς αποτελεί πλέον ένα μέλος της οικογένειάς τους», υπογράμμισε ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης.

«Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος»

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιανός είπε ότι: «Ο Σταύρος, που επέδειξε γενναιότητα από την πρώτη στιγμή, παραμένει δυνατός, αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι από το θάρρος, τη γενναιότητα και το ψυχικό σθένος ενός πραγματικού survivor της ζωής.

Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς και, είμαι σίγουρος, και για εσάς, νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος. Γιατί είναι πραγματικός survivor. Γιατί πραγματικά του αξίζει και είναι ένα από τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν».

«Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε και στον Μάνο, που είναι ένας πραγματικός ήρωας. Θα συζητήσουμε μαζί του, ώστε επίσης να βοηθηθεί με κάθε τρόπο και να ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση, που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο», πρόσθεσε.

«Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ανακοινώσω στους τηλεθεατές την κοινή μας απόφαση, γιατί είναι και δική μας και δική σας απόφαση, σχετικά με τα γυρίσματα του Survivor.

Σεβόμενοι και κατανοώντας πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες, η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Αυτό απόψε είναι το τελευταίο συμβούλιο και με αυτό ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor του 2026 για φέτος», κατέληξε ο παρουσιαστής.