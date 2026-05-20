Η εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνι κέρδισε το «Big Brother VIP» στην Ιταλία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι και πρώην βουλευτής στην Ιταλία, αναδείχθηκε νικήτρια στην «σελέμπριτι» εκδοχή του ιταλικού «Big Brother».

Η 63χρονη επικράτησε στον μεγάλο τελικό του reality, ανάμεσα σε 15 συμμετέχοντες, έπειτα από περίπου 1.500 ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης στο Canale 5 της Mediaset.

Γιορτάζοντας τη νίκη της, δήλωσε:

«Απόλαυσα τα πάντα στο έπακρο, όπως είμαι. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Χρηματικό έπαθλο και δωρεά σε φιλανθρωπίες

Η Μουσολίνι θα λάβει έπαθλο ύψους 100.000 ευρώ, με τα μισά χρήματα να προορίζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το «Big Brother» διασημοτήτων στην Ιταλία είναι γνωστό ως “Grande Fratello VIP” και προβάλλεται εδώ και περίπου μία δεκαετία από την ιταλική τηλεόραση.

Από το μόντελινγκ και το τραγούδι στην πολιτική

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εργάστηκε ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ υπηρέτησε και στα δύο σώματα του ιταλικού Κοινοβουλίου.

Ξεκίνησε την πολιτική της πορεία σε μικρό νεοφασιστικό ακροδεξιό κόμμα και αργότερα εντάχθηκε στο Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Σήμερα ανήκει στη δεξιά λαϊκιστική Λέγκα, η οποία συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό της Ιταλίας.

Η συγγένεια με τη Σοφία Λόρεν

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι είναι κόρη του Ρομάνο Μουσολίνι, μικρότερου γιου του Μπενίτο Μουσολίνι, και της Μαρίας Σικολόνε, αδελφής της διάσημης ηθοποιού Σοφίας Λόρεν.

Η ίδια είχε εμφανιστεί και το 2020 στο “Ballando con le stelle”, την ιταλική εκδοχή του “Dancing with the Stars”, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.

