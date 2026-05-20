ΥΠΕΞ για drone στη Λευκάδα: Διαβήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο μετά το πόρισμα ΓΕΕΘΑ

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών αναφέρθηκε στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στην Λευκάδα σχολιάζοντας πως «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο μας προβληματίζει».

Υπενθύμισε πως ο υπουργός Εξωτερικών έθεσε το θέμα στους Ευρωπαίους εταίρους στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στις Βρυξέλλες, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους και ζήτησαν να ενημερωθούν σχετικά με το πόρισμα της έρευνας. Μετέφερε την ανησυχία της Ελλάδας κατά την επικοινωνία του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Άντριι Σιμπίχα, και έθεσε τη σοβαρότητα του γεγονότος.

«Με την περιέλευση του επίσημου πορίσματος από το ΓΕΕΘΑ στο υπουργείο Εξωτερικών, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και τα επίσημα διαβήματα διμερώς και διεθνώς», επεσήμανε.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη διάχυση του πολέμου στην Μεσόγειο. Θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και ότι το περιστατικό αυτό δεν θα επαναληφθεί».

Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα – Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει η Τουρκία, η κ. Ζωχιού τόνισε πως το υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες.

«Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως. Συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν κάνουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν, χωρίς να έχουμε την εικόνα του περιεχομένου του νομοσχεδίου», υπογράμμισε.

Ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε πως οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν πάντοτε ανοικτοί. «Προνοούμε, συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε κινήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να μας εκθέσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Τασσόμαστε παγίως υπέρ του διαλόγου», επεσήμανε, αλλά πρόσθεσε πως ο υπουργός Εξωτερικών έχει πει πολλές φορές με πλήρη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ως προς το εύρος της συζήτησης σχετικά με την οριοθέτηση ΑΟΖ- υφαλοκρηπίδας, άρα δεν υπάρχει προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τις διατάξεις του νομοσχεδίου με ψυχραιμία. Όταν θα έχουμε σαφή εικόνα θα αντιδράσουμε», σημείωσε. «Η “Γαλάζια Πατρίδα” είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου, με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς περί οριοθέτησης ΑΟΖ-υφαλοκρηπίδας».