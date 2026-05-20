Θανάσης Αυγερινός: Είπα στον εισαγγελέα να καλέσει τη Ζαχάροβα να καταθέσει για το αν είμαι η «χείρα» της όπως λέει ο Καραχάλιος

Τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος είχε κάνει λόγο για εντολή από τη Ρωσία για τη δημιουργία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, σχολίασε ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός με ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Θανάσης Αυγερινός που έχει ενεργό ρόλο στο υπό ανακοίνωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέρει ότι ζήτησε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να καλέσει την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια ώστε να εξηγήσει κατά πόσο ο ίδιος ενεργεί υπό τις εντολές της.

«Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…» καταλήγει.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η “χείρα” της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…».