Αλέξης Τσίπρας: Το βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος – «Ιθάκη», «Πυξίδα» ή… «Λάουρα»;

Με φόντο τη διαρκώς αυξανόμενη πολιτική κινητικότητα γύρω από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, νέο βίντεο που δημοσίευσε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα social media αναφέρεται στον όνομα του νέου πολιτικού φορέα που αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα στις 26 Μαΐου.

Στο βίντεο, πολίτες καλούνται να μαντέψουν το όνομα του νέου κόμματος.

Οι απαντήσεις είχαν ποικιλία: «Κυβερνώσα Αριστερά», «Πορεία», «Ιθάκη», «Νέα Προοδευτική Αριστερά» και «Νέα Πορεία» ήταν μερικές από τις προτάσεις που ακούστηκαν, ενώ την παράσταση έκλεψε η πιο απρόβλεπτη απάντηση «Λάουρα».

Ωστόσο, η λέξη που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η «Πυξίδα», καθώς αρκετοί συμμετέχοντες τη συνέδεσαν με την ανάγκη πολιτικού προσανατολισμού, επανεκκίνησης και αναζήτησης νέας κατεύθυνσης στον προοδευτικό χώρο.