Έμπολα: Το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo χωρίς εμβόλιο που τρομάζει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της επιδημίας Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα παραμένει υψηλός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αν και προς το παρόν θεωρείται χαμηλός σε παγκόσμια κλίμακα, αναφέρει το Reuters.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του ανατολικού Κονγκό, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η πραγματική έκταση της επιδημίας είναι πολύ μεγαλύτερη».

Παράλληλα, η Ουγκάντα ενημέρωσε τον Οργανισμό για δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πρωτεύουσα Καμπάλα.

Σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πέρα από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, υπάρχουν σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα και 139 ύποπτοι θάνατοι.

«Αναμένουμε ότι οι αριθμοί αυτοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται», δήλωσε ο Τέντρος.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι επιτροπή έκτακτης ανάγκης συνεδρίασε στη Γενεύη και επιβεβαίωσε πως η επιδημία του σπάνιου στελέχους Bundibugyo αποτελεί «έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος», αλλά όχι πανδημία.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το συγκεκριμένο στέλεχος

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι για το στέλεχος Bundibugyo δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι ο ιός εξαπλωνόταν για εβδομάδες χωρίς να εντοπιστεί, καθώς οι αρχές πραγματοποιούσαν εξετάσεις για πιο συνηθισμένες μορφές του Έμπολα που έβγαιναν αρνητικές.

Το Κονγκό αναμένει αποστολές πειραματικών εμβολίων από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, τα οποία αναπτύχθηκαν από ερευνητές της Οξφόρδης για διαφορετικά στελέχη του ιού.

Ο ειδικός ιολόγος Ζαν-Ζακ Μουγέμπε δήλωσε ότι οι επιστήμονες θα χορηγήσουν τα εμβόλια και θα παρακολουθήσουν ποιοι ασθενείς αναπτύσσουν τη νόσο, αν και παραδέχθηκε ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο.

Πώς μεταδίδεται ο Έμπολα

Ο Έμπολα είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός και μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών, όπως αίμα, εμετός και σπέρμα.

Η νόσος θεωρείται σπάνια αλλά εξαιρετικά σοβαρή και συχνά θανατηφόρα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

• πυρετό
• πονοκέφαλο
• μυϊκούς πόνους
• αδυναμία
• διάρροια
• εμετούς
• πόνους στο στομάχι
• ανεξήγητες αιμορραγίες ή μώλωπες

Κατά τη μεγάλη επιδημία πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, στην οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 11.000 άνθρωποι, πολλοί μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια τελετών ταφής και πλύσης των σορών θυμάτων του ιού.

