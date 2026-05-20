Καιρίδης στον Realfm 97,8 για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»: Χρειάζεται ψυχραιμία, να δούμε πρώτα τις λεπτομέρειες – Τι είπε για τη δήλωση Σαμαρά

Για τη νέα πρόκληση της Τουρκίας που επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, στον Realfm 97,8, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε και να δούμε τις λεπτομέρειές του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Έχουμε μια νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα, σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μια ψυχραιμία» τόνισε ο κ. Καιρίδης, αναφερόμενος στο επικείμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας.

«Καταρχάς, δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν είναι κανένα τέτοιο θέμα. Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελλούμενα και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και για πολεμικά πλοία στο βαθμό που είναι αβλαβής η διέλευση.

Άρα δεν τίθενται αυτά τα ζητήματα, αλλά και να ετίθεντο, λύνονται επί του πεδίου κάθε φορά. Δεν υπάρχει Διεθνής Αστυνομία να έρθει να σου τα λύσει, γι’ αυτό χρειαζόμαστε τις 10 φρεγάτες» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, ερωτηθείς τι θα συμβεί στην περίπτωση που περάσει ένα νομοσχέδιο που θα αμφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη του το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ερωτηθείς για την τουρκική φρεγάτα που παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο πριν από λίγες μέρες, είπε: «Είδατε ότι ήρθε η κορβέτα τους και έφυγε και το καλώδιο και ποντίστηκε και ποντίζονται συνεχώς καλώδια. Το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των νησιών με τον εθνικό κορμό είναι casus belli για μας, όχι για αυτούς. Δεν τίθεται εν αμφιβόλω και το ξέρουν οι Τούρκοι. Γι’ αυτό και υπάρχουν οι διασυνδέσεις όλων των νησιών μας και γι’ αυτό έγινε και το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο. Από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της».

Πώς σχολίασε τη δήλωση Σαμαρά

Σχετικά με τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που θεωρεί ότι η απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, τη Θράκη και την Κύπρο έγινε σε λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί η Τουρκία, σχολίασε: «Ο χρονισμός, στον βαθμό που στο μυαλό κάποιων συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το επικείμενο νομοσχέδιο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτήματα, αν και η απόφαση των στρατιωτικών είναι απολύτως επιχειρησιακή, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Εμείς, το γεγονός ότι τα βάλαμε στην Κάρπαθο, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτή την Ιρανική κρίση. Από εκεί πέρα, το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας».

Ερωτηθείς εάν η δήλωση Σαμαρά μπορεί να είναι το προοίμιο της ίδρυσης ενός νέου κόμματος, τόνισε: «Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα, ως δικό του, προνομιακό. Και για να το πω, όπως το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά, βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκή κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής. Με τα F-35, το 2028 η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται μικρότερη. Οι τέσσερις Belharra, οι τέσσερις αναβαθμισμένες Meko και οι δύο ιταλικές – που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το Ελληνικό Ναυτικό- μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα γιατί δεν είμαι από τους αιθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες – δίνουν την απάντηση επί του πεδίου.

Επομένως συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της, λόγω της κρίσης του Ουκρανικού και της κρίσης του Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας, και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη, οι οποίοι τη θεωρούν πάρα πολύ κοντά, λόγω όλων αυτών των προβλημάτων, όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο» πρόσθεσε και υπογράμμισε την αμυντική θωράκιση της χώρας και το γεγονός ότι πλέον «δεν μιλάμε για τρίγωνο «Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ», αλλά για τετράγωνο «Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ και Ισραήλ».

«Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, γιατί ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το Ισραήλ. Και εμάς, καμιά φορά, μπορεί να μας υποτιμούν, κακώς, αλλά το Ισραήλ δεν μπορούν να το υποτιμήσουν, και δεν το υποτιμούν, και τους ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται» κατέληξε ο κ. Καιρίδης.

