Ρόδος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Ρόδος- κηδεία μητέρας και κόρης
Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί παρέστησαν σήμερα στην Εξόδιο Ακολουθία μητέρας και κόρης, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο την περασμένη Κυριακή.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» σήμερα στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου, όπου τελέστηκε η κηδεία, παρουσία του δημάρχου Ρόδου Αλ. Κολιάδη, των βουλευτών Γιάννη Παππά και Μίκας Ιατρίδη, καθώς επίσης και δεκάδων εκπροσώπων φορέων και Αρχών της Ρόδου, εκφράζοντας έτσι τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια αντί στεφάνων προέτρεψε τον κόσμο να καταθέσει την όποια οικονομική ενίσχυση επιθυμεί, απευθείας στην Εταιρία υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ).

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του  ο 44χρονος οδηγός

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, rodiaki.gr, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση 1 φορά τον μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης με οχήματα οποιαδήποτε είδους) αφέθηκε πριν από λίγο o 44χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με το όχημα των δύο γυναικών στην Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

 

