Αμαλιάδα: Στο νοσοκομείο 13χρονη που δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της

Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (20/5) στην Αμαλιάδα, έξω από Γυμνάσιο της πόλης, με αφορμή μια προσωπική κόντρα που φέρεται να κρατούσε από το παρελθόν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, patrisnews, μία 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της απέναντι από την είσοδο του σχολείου όπου φοιτά. Το επεισόδιο πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον.

Καθηγήτρια αντιλήφθηκε τα όσα έγιναν και οδήγησε τις μαθήτριες στη διευθύντρια του σχολείου.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου εξετάστηκε, ενώ -όπως φέρεται να υποστήριξε η ίδια, οι δύο συμμαθήτριές της την τράβηξαν από τα μαλλιά και της προκάλεσαν νυχιές στην πλάτη και στα χέρια.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό.

Στη συνέχεια, η 13χρονη διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ώστε να εξεταστεί και από γιατρό εκεί, καθώς πρόκειται για ανήλικη.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης τόσο από τις σχολικές όσο και από τις αρμόδιες αρχές.