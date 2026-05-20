Ουκρανία: Πώς η βόμβα «Vyrivniuvach» αλλάζει τα δεδομένα στον πόλεμο με τη Ρωσία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

screenshot
Η Ουκρανία παρουσίασε τη νέα εγχώρια κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα «Vyrivniuvach», η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, είναι ικανή να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Την ανακοίνωση έκανε ο Ουκρανός υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Φεντόροφ, μέσω της αμυντικής πλατφόρμας Brave1, χαρακτηρίζοντας το νέο όπλο «ουκρανική καινοτομία» με κόστος περίπου στο ένα τρίτο αντίστοιχων αμερικανικών συστημάτων.

«Η ουκρανική κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα θα αρχίσει σύντομα να πλήττει εχθρικούς στόχους», δήλωσε ο Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία επενδύει σε όπλα που «επεκτείνουν το βεληνεκές, αυξάνουν την ακρίβεια και αλλάζουν τους κανόνες του σύγχρονου πολέμου».

Τι είναι η βόμβα «Vyrivniuvach»

Η λεγόμενη Guided Aerial Bomb (GAB) είναι ουσιαστικά μία βόμβα εξοπλισμένη με σύστημα καθοδήγησης και αεροδυναμικού ελέγχου, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί ακριβή πλήγματα από μεγάλη απόσταση, χωρίς το αεροσκάφος που τη ρίχνει να πλησιάζει επικίνδυνα τις εχθρικές γραμμές.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η νέα βόμβα διαθέτει πολεμική κεφαλή περίπου 250 κιλών  και μπορεί να πλήξει στόχους δεκάδες χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία.

Το Κίεβο ανέφερε ότι έχει ήδη παραγγείλει παρτίδα των νέων βομβών για χρήση στον πόλεμο.

«Απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις με glide bombs

Η Ρωσία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό κατευθυνόμενες βόμβες glide bombs για βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων και θέσεων στο μέτωπο.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, οι μηχανικοί της χώρας εργάζονταν επί 17 μήνες για την ανάπτυξη αντίστοιχου συστήματος, ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

Οι Ουκρανοί πιλότοι πραγματοποιούν ήδη δοκιμές και εκπαιδεύσεις με σενάρια μάχης, ενώ το υπουργείο υποστήριξε ότι η επιχειρησιακή χρήση του όπλου είναι πλέον κοντά.

Χαμηλότερο κόστος από τα αμερικανικά JDAM-ER

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το κόστος ανάπτυξης της «Vyrivniuvach» είναι περίπου στο ένα τρίτο μιας αμερικανικής βόμβας JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range), η οποία κοστίζει περίπου 66.000 δολάρια, αναφέρει η New York Post.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι το ουκρανικό σύστημα δεν υστερεί σε εμβέλεια και επιχειρησιακές δυνατότητες.

Σύμφωνα με την Brave1, η βόμβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ενώ η προετοιμασία για εκτόξευση διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά.

«Η Ουκρανία χτίζει δικά της όπλα»

Ο Φεντόροφ τόνισε ότι η Ουκρανία μεταβαίνει πλέον από την εισαγωγή ξένων οπλικών συστημάτων στην ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών υψηλής τεχνολογίας.

«Η Ουκρανία περνά από την εισαγωγή μεμονωμένων λύσεων στην κατασκευή δικών της προηγμένων όπλων, που ενισχύουν συστηματικά τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και προσφέρουν τεχνολογική υπεροχή στο πεδίο της μάχης», δήλωσε.

