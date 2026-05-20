Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι σοροί των δύο τελευταίων Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους σε κατάδυση

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Μαλδίβες
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι δύο τελευταίες σοροί Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί, ανέφεραν πηγές του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για την ερευνήτρια Muriel Oddenino και την Giorgia Sommacal, κόρη της Monica Montefalcon , θαλάσσιας βιολόγου και καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Η σορός της ανασύρθηκε χθες μαζί με αυτή του Federico Gualtieri, ενός 30χρονου από την Omegna. Στις 15 Μαΐου, ανασύρθηκε η σορός του εκπαιδευτή Gianluca Benedetti, από την Πάντοβα.

Οι πέντε Ιταλοί, έμπειροι δύτες, συμμετείχαν την Πέμπτη σε εξερεύνηση υποθαλάσσιου σπηλαίου στην ατόλη Βααβού.

Η εισαγγελία της Ρώμης διεξάγει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και θα διατάξει νεκροψίες και ανακρίσεις. Οι αρχές των Μαλδίβων διεξάγουν επίσης έρευνα και έχουν παραδώσει τις κάμερες GoPro στην αστυνομία, αναφέρει η ιταλική La Stampa.

Πηγές από τις Μαλδίβες: Η Montefalcone φορούσε μια ακατάλληλη στολή κατάδυσης για αυτά τα βάθη

Σύμφωνα με πηγές από τις Μαλδίβες, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, και μητέρα της Τζόρτζια Σομμακάλ, φορούσε μια κοντή στολή κατάδυσης, η οποία δεν ήταν κατάλληλη για καταδύσεις σε σπηλιά σε τόσο μεγάλο βάθος.

Οι κάμερες δυτών ανακτήθηκαν

Η φινλανδική ομάδα τεχνικής κατάδυσης που συμμετείχε στην επιχείρηση ανάκτησης παρέδωσε κάμερες GoPro και διάφορα κομμάτια εξοπλισμού κατάδυσης που ανακτήθηκαν από το εσωτερικό του συστήματος των σπηλαίων στους ερευνητές της αστυνομίας των Μαλδίβων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το περιστατικό.

Αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσαν να παράσχουν κρίσιμα στοιχεία για την ανακατασκευή των τελευταίων στιγμών της κατάδυσης, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής των δυτών, του βάθους, των συνθηκών ορατότητας και τυχόν τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν μέσα στο σύστημα των σπηλαίων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετικά μηνύματα για την ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Προειδοποίηση για τη μελατονίνη: Νέα μελέτη τη συνδέει με κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

“Ανακαινίζω”: Αλλάζει η ημερομηνία για την πρεμιέρα του προγράμματος

Το Osaurus φέρνει τοπικά και cloud μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο Mac

Η Κβαντική Γεωμετρία θέτει θεωρητικά όρια στις μετρήσιμες ιδιότητες των στερεών σωμάτων
περισσότερα
12:58 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Γυναίκα στο Λονγκ Άιλαντ δώρισε νεφρό σε πρώην δάσκαλό της που «δεν άντεχε» όταν ήταν παιδί

Μία 55χρονη γυναίκα από το Λονγκ Άιλαντ δώρισε το νεφρό της στον πρώην δάσκαλο Αγγλικών της, τ...
11:59 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά στην οριστικοποίηση εμπορικής συμφωνίας για αποφυγή νέων δασμών Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε ένα σημαντικό εμπόδιο για την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνία...
11:53 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Πώς η βόμβα «Vyrivniuvach» αλλάζει τα δεδομένα στον πόλεμο με τη Ρωσία

Η Ουκρανία παρουσίασε τη νέα εγχώρια κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα «Vyrivniuvach», η οποία, σ...
11:31 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Λιθουανία: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο – «Κατευθυνθείτε αμέσως σε καταφύγιο»

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Λιθουανίας ανέστειλε τις πτήσεις την Τετάρτη λόγω προειδοποί...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν