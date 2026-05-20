Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι σοροί των δύο τελευταίων Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους σε κατάδυση

Οι δύο τελευταίες σοροί Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί, ανέφεραν πηγές του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για την ερευνήτρια Muriel Oddenino και την Giorgia Sommacal, κόρη της Monica Montefalcon , θαλάσσιας βιολόγου και καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Η σορός της ανασύρθηκε χθες μαζί με αυτή του Federico Gualtieri, ενός 30χρονου από την Omegna. Στις 15 Μαΐου, ανασύρθηκε η σορός του εκπαιδευτή Gianluca Benedetti, από την Πάντοβα.

Οι πέντε Ιταλοί, έμπειροι δύτες, συμμετείχαν την Πέμπτη σε εξερεύνηση υποθαλάσσιου σπηλαίου στην ατόλη Βααβού.

Η εισαγγελία της Ρώμης διεξάγει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και θα διατάξει νεκροψίες και ανακρίσεις. Οι αρχές των Μαλδίβων διεξάγουν επίσης έρευνα και έχουν παραδώσει τις κάμερες GoPro στην αστυνομία, αναφέρει η ιταλική La Stampa.

Πηγές από τις Μαλδίβες: Η Montefalcone φορούσε μια ακατάλληλη στολή κατάδυσης για αυτά τα βάθη

Σύμφωνα με πηγές από τις Μαλδίβες, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, και μητέρα της Τζόρτζια Σομμακάλ, φορούσε μια κοντή στολή κατάδυσης, η οποία δεν ήταν κατάλληλη για καταδύσεις σε σπηλιά σε τόσο μεγάλο βάθος.

Οι κάμερες δυτών ανακτήθηκαν

Η φινλανδική ομάδα τεχνικής κατάδυσης που συμμετείχε στην επιχείρηση ανάκτησης παρέδωσε κάμερες GoPro και διάφορα κομμάτια εξοπλισμού κατάδυσης που ανακτήθηκαν από το εσωτερικό του συστήματος των σπηλαίων στους ερευνητές της αστυνομίας των Μαλδίβων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το περιστατικό.

Αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσαν να παράσχουν κρίσιμα στοιχεία για την ανακατασκευή των τελευταίων στιγμών της κατάδυσης, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής των δυτών, του βάθους, των συνθηκών ορατότητας και τυχόν τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν μέσα στο σύστημα των σπηλαίων.