Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε 33χρονο για βιασμό

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Αστυνομία, περιπολικό, Κρήτη, Χανιά
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρόδου σχημάτισαν ποινική δικογραφία σε βάρος 33χρονου κατοίκου του νησιού, έπειτα από καταγγελία για βιασμό. Η καταγγελία υποβλήθηκε από 28χρονη τουρίστρια από τη Φινλανδία.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, έγινε στις αρχές Μαΐου, αλλά καταγγέλθηκε 10 τουλάχιστον μέρες αργότερα. Η 28χρονη, είχε βγει για διασκέδαση με τον 33χρονο, ο οποίος τη συνόδευσε στο τέλος της βραδιάς στο σπίτι της.

Όπως κατήγγειλε στη συνέχεια συνευρέθηκαν ερωτικά χωρίς τη θέλησή της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 33χρονος δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετικά μηνύματα για την ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Προειδοποίηση για τη μελατονίνη: Νέα μελέτη τη συνδέει με κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

“Ανακαινίζω”: Αλλάζει η ημερομηνία για την πρεμιέρα του προγράμματος

Το Osaurus φέρνει τοπικά και cloud μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο Mac

Η Κβαντική Γεωμετρία θέτει θεωρητικά όρια στις μετρήσιμες ιδιότητες των στερεών σωμάτων
περισσότερα
12:40 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Οσμή αερίου στην Αττική: Τι απαντά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα περί «σύνδεσής της με επερχόμενο σεισμό»

Ανησυχία και αναστάτωση προκάλεσε χθες, Τρίτη (19/5) η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια τ...
11:26 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Αμαλιάδα: Στο νοσοκομείο 13χρονη που δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της

Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (20/5) στην Αμαλιάδα, έξω από Γυμν...
11:18 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Λέσβος: Στη φυλακή το ζευγάρι των Τούρκων με τις 201 σφαίρες

Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή επέβαλε χθες, Τρίτη 19 Μαΐου, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειο...
11:01 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

«Καταπέλτης» η ΡΑΣ: Καθίσματα χωρίς πιστοποιήσεις πυραντοχής, καλείται για εξηγήσεις η Hellenic Train – Ψαρόπουλος στο enikos.gr: «Θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα»

Για εξηγήσεις καλείται η Hellenic Train, μετά τη σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν