Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε 33χρονο για βιασμό

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρόδου σχημάτισαν ποινική δικογραφία σε βάρος 33χρονου κατοίκου του νησιού, έπειτα από καταγγελία για βιασμό. Η καταγγελία υποβλήθηκε από 28χρονη τουρίστρια από τη Φινλανδία.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, έγινε στις αρχές Μαΐου, αλλά καταγγέλθηκε 10 τουλάχιστον μέρες αργότερα. Η 28χρονη, είχε βγει για διασκέδαση με τον 33χρονο, ο οποίος τη συνόδευσε στο τέλος της βραδιάς στο σπίτι της.

Όπως κατήγγειλε στη συνέχεια συνευρέθηκαν ερωτικά χωρίς τη θέλησή της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 33χρονος δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.