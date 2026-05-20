ΕΕ και ΗΠΑ κοντά στην οριστικοποίηση εμπορικής συμφωνίας για αποφυγή νέων δασμών Τραμπ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνομιλεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, στις 27 Ιουλίου 2025. Φωτογραφία: REUTERS / Έβελιν Χόκσταϊν
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε ένα σημαντικό εμπόδιο για την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν νέες αυξήσεις δασμών που απειλεί να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η προσωρινή συμφωνία επετεύχθη έπειτα από περισσότερες από πέντε ώρες διαπραγματεύσεων και, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανοίγει τον δρόμο ώστε το μπλοκ των 27 χωρών να προλάβει την προθεσμία της 4ης Ιουλίου που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι αν η συμφωνία δεν επικυρωθεί εγκαίρως, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε «πολύ υψηλότερους» δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ρήτρα προστασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Η συμφωνία περιλαμβάνει μηχανισμό ασφαλείας που επιτρέπει στις Βρυξέλλες να αναστείλουν μειώσεις δασμών σε περίπτωση που οι αμερικανικές εισαγωγές προκαλέσουν ζημιά στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να παγώσει δασμολογικά προνόμια αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εφαρμόζουν δασμούς άνω του 15% σε ευρωπαϊκά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου έως το τέλος του 2026.

Η «Συμφωνία του Τέρνμπερι»

Η εξέλιξη έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τη συμφωνία που είχαν πετύχει ΗΠΑ και ΕΕ στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Βάσει εκείνης της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να περιορίσει τους δασμούς στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την πρόοδο, δηλώνοντας ότι «η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της».

«Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε σταθερό, προβλέψιμο, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο», ανέφερε σε ανάρτησή της.

Η απειλή Τραμπ και οι εντάσεις με την Ευρώπη

Οι διαπραγματεύσεις είχαν «παγώσει» δύο φορές τους προηγούμενους μήνες.

Η πρώτη ήταν όταν ο Τραμπ απείλησε τον Ιανουάριο να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ενώ η δεύτερη ήρθε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε μεγάλο μέρος του δασμολογικού του προγράμματος.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης προειδοποιήσει ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν τηρούν τους όρους της λεγόμενης «Συμφωνίας του Τέρνμπερι».

«Αποφεύχθηκε επικίνδυνη κλιμάκωση»

Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, Ζελάνα Ζόβκο, δήλωσε ότι η Ευρώπη απέφυγε «μια καταστροφική κλιμάκωση των διατλαντικών εμπορικών εντάσεων».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το εμπόριο, Μπέρντ Λάνγκε, χαρακτήρισε τη διαδικασία «δύσκολη και γεμάτη αναταράξεις», αλλά υποστήριξε ότι άξιζε την προσπάθεια.

Η τελική ψηφοφορία για την οριστική έγκριση της συμφωνίας αναμένεται στα μέσα Ιουνίου.

