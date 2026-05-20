Προρωμαϊκό ιερό θάφτηκε από αρχαία πλημμύρα στην Πάντοβα: Ανακαλύφθηκαν ναοί και ενετικές επιγραφές

Ένα σπουδαίο παράθυρο στο παρελθόν της βόρειας Ιταλίας άνοιξε πρόσφατα η αρχαιολογική σκαπάνη στην Πάντοβα.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη κατά τη διάρκεια οδικών έργων έφερε στο φως τα θαμμένα μυστικά ενός χαμένου πολιτισμού.

Μια αρχαία φυσική καταστροφή είχε “κλειδώσει” στο χρόνο ένα ολόκληρο θρησκευτικό κέντρο, το οποίο σήμερα έρχεται ξανά στο φως.

Προληπτικές ανασκαφές κατά μήκος της διαδρομής της νέας οδού Padana Inferiore έφεραν στο φως ένα ιερό συγκρότημα με λίθινα στοιχεία που φέρουν επιγραφές στην ενετική και τη λατινική γλώσσα, ναούς και ένα περίπτερο κτίριο, τα οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκαν από την άνοδο της στάθμης του ποταμού Αδίγη.

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών για το πρώτο λειτουργικό τμήμα της Νέας Περιφερειακής Οδού 10 “Padana Inferiore”, η οποία θα συνδέει το Μπόργκο Βένετο με το Κάρτσερι, η εταιρεία Veneto Strade S.p.A. εντόπισε έναν αρχαιολογικό χώρο εξαιρετικού ενδιαφέροντος στον δήμο του Πόνσο, στην ιταλική επαρχία της Πάντοβα.

Τυχαία ανακάλυψη και οι σπάνιες ενετικές επιγραφές

Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαίων καταλοιπόντων εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών που είχαν απομείνει από πολεμικές συγκρούσεις, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια αρκετών βαθιών στρωματογραφικών ερευνών.

Από τις έρευνες αυτές ήρθαν στο φως λίθινα στοιχεία που φέρουν επιγραφές σε λατινικούς χαρακτήρες και, σε αδιαμφισβήτητα μεγαλύτερο ποσοστό, στο ενετικό αλφάβητο. Οι επιγραφολόγοι που συνεργάζονται με την εφορεία κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ότι πολλοί από αυτούς τους λίθους, οι οποίοι αρχικά μπορούν να χρονολογηθούν στον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., εμφανίζονται επαναχρησιμοποιημένοι σε μια λιθόστρωτη επιφάνεια, της οποίας η λειτουργία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με βεβαιότητα.

Άλλα κομμάτια, αντίθετα, διατηρούνται στην αρχική τους θέση.

Το προαναφερθέν λιθόστρωτο, κρίνοντας από διάφορα ευρήματα που βρίσκονται ακόμη υπό εργαστηριακή ανάλυση, φαίνεται να κατασκευάστηκε κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ.

Οι επιγραφές, ορισμένες από τις οποίες είναι διατεταγμένες σε τρεις όψεις των κιόνων ή των στηλών, αποκαλύπτουν έναν αναθηματικό χαρακτήρα με βάση τα επιγραφικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής.

Αναθηματικά τάματα και οι πρώτοι ορθογώνιοι ναοί στο φως

Η λεπτομέρεια αυτή, είναι καθοριστική για την ερμηνεία της φύσης του χώρου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα.

Καθώς οι εργασίες απομάκρυνσης του χώματος και ο στρωματογραφικός έλεγχος των αρχαιολογικών στρωμάτων προχωρούσαν, οι ερευνητές αποκάλυψαν νέες και εκτενείς δομές ορθογώνιας κάτοψης σε επίπεδο θεμελίωσης, οι οποίες μπορούν να ταυτιστούν αναμφισβήτητα ως ναοί.

Ανάμεσα σε αυτά τα κτίρια, ένα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός περίπτερου ναού, δηλαδή περιβάλλεται από μια συνεχή σειρά κιόνων σε όλες τις πλευρές του, ένα αρχιτεκτονικό γνώρισμα που συνήθως υποδηλώνει μια ορισμένη μνημειακότητα και σημαντική κατασκευαστική επένδυση.

Το σύνολο των στοιχείων που είναι πλέον ορατά υποδηλώνει ότι ο χώρος είχε λατρευτική παρουσία πριν από τη ρωμαϊκή κυριαρχία, αν και διατήρησε σημαντική χρήση και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι ολόκληρο αυτό το ιερό συγκρότημα θάφτηκε αργότερα από μια ισχυρή πλημμύρα του κοντινού ποταμού Αδίγη, ο οποίος εκείνη την εποχή έρρεε μέσα από αυτή την περιοχή.

Ο όγκος του νερού και τα ιζήματα που μεταφέρθηκαν από την πλημμύρα εξαφάνισαν εντελώς τις δομές, σφραγίζοντάς τις κάτω από ένα στρώμα λάσπης και χαλικιού, το οποίο προστάτευσε τα κατάλοιπα μέχρι τη σημερινή τους ανακάλυψη.

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής δείχνουν περισσότερο προς μια συνέχεια στη χρήση του χώρου, με σταδιακές μεταμορφώσεις στο πέρασμα του χρόνου, παρά προς μια απλή εγκατάλειψη των τελετουργικών πρακτικών.

Ο χώρος φαίνεται να διατήρησε τη σημαντική του λειτουργία και κατά τη ρωμαϊκή φάση, αν και οι τρόποι θρησκευτικής έκφρασης και οι αρχιτεκτονικές γλώσσες άλλαξαν σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Η παρουσία αναθηματικών επιγραφών τόσο στην ενετική γλώσσα όσο και στη λατινική ενισχύει αυτή την υπόθεση για έναν ιερό χώρο που επιβίωσε, προσαρμοζόμενος στις νέες εποχές.

Το μέλλον της ανασκαφής: Στα ίχνη της χαμένης κοίτης του ποταμού

Οι εν εξελίξει έρευνες στο πεδίο θα επιτρέψουν έναν ακριβέστερο προσδιορισμό της εσωτερικής οργάνωσης αυτής της λατρευτικής περιοχής και των διαφορετικών φάσεων χρήσης που διαδέχθηκαν η μία την άλλη στο πέρασμα των αιώνων.

Οι τεχνικοί της εφορείας σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις ανασκαφές προς την αρχαία κοίτη του Αδίγη, προκειμένου να καθορίσουν την πραγματική έκταση του λατρευτικού οικισμού και την πιθανή ύπαρξη συμπληρωματικών δομών που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί.

Η σημασία της ανακάλυψης, λόγω της χρονολόγησής της και της αφθονίας των επιγραφών στην ενετική γλώσσα, καθιστά το Πόνσο σημείο αναφοράς για τη μελέτη των προρωμαϊκών και ρωμαϊκών θρησκευτικών πρακτικών στην περιοχή της Πάντοβα.