Κάιλι Μινόγκ: Πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο για δεύτερη φορά – «Είχα ένα μυστικό που κρατούσα μόνο για μένα»

Ευανθία Τασσοπούλου

Lifestyle

Κάιλι Μινόγκ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε πως, πέρα από τη γνωστή μάχη της με τον καρκίνο του μαστού το 2005, ήρθε αντιμέτωπη με την ασθένεια και για δεύτερη φορά το 2021, κρατώντας τη διάγνωσή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πέντε ολόκληρα χρόνια.

Στο νέο ντοκιμαντέρ της στο Netflix, με τίτλο KYLIE, η 57χρονη τραγουδίστρια μιλά με συγκίνηση για εκείνη τη δύσκολη περίοδο, αποκαλύπτοντας πως ένιωθε «σαν σκιά του εαυτού της» και πως υπήρχαν στιγμές που δεν ήθελε καν να βγει από το σπίτι.

Η δεύτερη διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου προληπτικού ελέγχου, σε μια περίοδο όπου η καριέρα της γνώριζε ξανά μεγάλη επιτυχία. Σε αντίθεση με την πρώτη της μάχη το 2005, όταν κάθε της κίνηση βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά επέλεξε να το περάσει σιωπηλά, προστατεύοντας τον εαυτό της και τους ανθρώπους γύρω της.

«Δεν ένιωθα υποχρεωμένη να το ανακοινώσω σε όλον τον κόσμο»

«Προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη στιγμή για να το πω», εξομολογήθηκε η Κάιλι Μινόγκ.

«Δεν ένιωθα υποχρεωμένη να το ανακοινώσω σε όλον τον κόσμο και, στην πραγματικότητα, τότε δεν μπορούσα καν να το διαχειριστώ, γιατί ήμουν απλώς μια σκιά του εαυτού μου. Υπήρξε περίοδος που δεν ήθελα ούτε να βγω από το σπίτι» περιέγραψε.

Το μεγάλο της comeback ήρθε το 2023 με το τραγούδι Padam Padam, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία και της χάρισε μέχρι και βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Pop Dance Recording. Όμως, πίσω από τα φώτα και τη λάμψη της επιτυχίας, η Κάιλι Μινόγκ συνέχιζε σιωπηλά τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

Παρότι ήθελε να μιλήσει ανοιχτά για όσα περνούσε, δεν κατάφερνε ποτέ να βρει την κατάλληλη στιγμή. «Το “Padam Padam” άνοιξε τόσες πολλές πόρτες για μένα, αλλά μέσα μου ήξερα πως ο καρκίνος δεν ήταν απλώς ένα σύντομο πέρασμα από τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι το τραγούδι Story, από το άλμπουμ Tension, ήταν αφιερωμένο στη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο. Χωρίς να το γνωρίζουν οι θαυμαστές της, οι στίχοι του περιέγραφαν τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της, με αναφορές όπως: «Είχα ένα μυστικό που κρατούσα μόνο για μένα» και «Είχα ένα εισιτήριο χωρίς προορισμό».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο κατά την αναισθησία – Πώς επηρεάζονται η μνήμη και το μυαλό

Δενδρολίβανο, θυμάρι και λεβάντα: Το κόλπο για να μεγαλώσουν πιο γρήγορα τα αρωματικά φυτά στη γλάστρα σας

Θαλασσινά: Σε ποια είδη αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές- Πόσο, πότε και γιατί

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Σχεδόν 70.000 οι ενδιαφερόμενοι – Πότε θα «τρέξει» το πρόγραμμα

Η FANUC ενισχύει την ενσωμάτωση των ρομπότ της με το NVIDIA Isaac Sim

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:20 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

O Τόνυ Δημητρίου παραδέχεται ότι έχει κάνει προσθετική μαλλιών: «Είναι ταμπού, πολύς κόσμος δεν το λέει» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τόνυ Δημητρίου δεν είχε κανένα ζήτημα να παραδεχθεί πως έχει κάνει προσθετική μαλλιών, στη σ...
20:24 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Δύσκολες ώρες για τον Θανάση Τσαλταμπάση: Πέθανε ο πατέρας του – «Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία»

Δύσκολες ώρες για τον Θανάση Τσαλταμπάση καθώς πέθανε ο πατέρας του.  Ο ίδιος ο ηθοποιός γνωστ...
19:57 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Slimane: Στο Θέατρο Λυκαβηττού για μια ιστορική μουσική βραδιά

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 ο Slimane σε μια συναυλία που αναμένεται να είναι το μουσικό γεγ...
19:38 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ο Μάριος Φραγκούλης στο enikos.gr: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για όλα όσα έζησα αλλά ακόμα ονειρεύομαι»

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Μάριος Φραγκούλης μιλά στο enikos.gr για τη σχέση ζωής με τη μουσική,...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν