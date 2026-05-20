Πούτιν και Σι: Η εμβάθυνση της σχέσης Μόσχας – Πεκίνου και η πρόκληση της «μονομερούς ηγεμονίας»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησαν τις συνομιλίες τους στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στην Κίνα, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Μόσχας και Πεκίνου.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να επιβλέψουν την υπογραφή 21 συμφωνιών, σύμφωνα με συνεργάτη του Κρεμλίνου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται δύο βασικά έγγραφα: μια κοινή δήλωση για την περαιτέρω ενίσχυση της «συνολικής εταιρικής σχέσης και στρατηγικής αλληλεπίδρασης» και μια διακήρυξη για την «ανάδυση ενός πολυπολικού κόσμου και ενός νέου τύπου διεθνών σχέσεων».

Ο Σι μιλά για «μονομερή ηγεμονία»

Στις δηλώσεις του, ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε ότι η διεθνής κατάσταση είναι «περίπλοκη και ασταθής», καταγγέλλοντας ότι «η μονομερής ηγεμονία μαίνεται».

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε πως Κίνα και Ρωσία, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να «βοηθούν η μία την άλλη» στην ανάπτυξη και την αναζωογόνησή τους.

«Η σχέση Μόσχας – Πεκίνου βρίσκεται σε πρωτοφανές επίπεδο»

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τον Σι «αγαπητό φίλο» και δήλωσε ότι οι σχέσεις Ρωσίας – Κίνας βρίσκονται σε «πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο».

Ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποίησε μάλιστα κινεζική παροιμία λέγοντας: «Ακόμα κι αν δεν έχουμε δει ο ένας τον άλλον για μία ημέρα, μοιάζει σαν να έχουν περάσει τρία φθινόπωρα».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Πούτιν σημείωσε ότι το εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες έχει αυξηθεί πάνω από 30 φορές τα τελευταία 25 χρόνια.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία παραμένει «αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας» εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παράταση της στρατηγικής συνθήκης Κίνας – Ρωσίας

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι παρατάθηκε εκ νέου η Συνθήκη Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η συμφωνία, που υπεγράφη το 2001 από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον τότε πρόεδρο της Κίνας Τζιανγκ Ζεμίν, αποτελεί τη βάση της στρατηγικής, οικονομικής και γεωπολιτικής συνεργασίας των δύο χωρών και περιλαμβάνει προβλέψεις για στρατιωτική συνεργασία και αμυντικά σύμφωνα.

Ο Σι: «Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο»

Ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε «κρίσιμο σημείο καμπής» και περνά «από τον πόλεμο προς την ειρήνη».

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua, ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε «επιτακτικό» τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προειδοποίησε ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν «απαράδεκτη».

Παράλληλα, υπενθύμισε την τετραπλή πρόταση που είχε παρουσιάσει τον περασμένο μήνα στον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, η οποία βασίζεται στην ειρηνική συνύπαρξη, την εθνική κυριαρχία, το διεθνές δίκαιο και τον συντονισμό ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ασφάλεια.

«Η επιβίωση του Πούτιν εξαρτάται από την Κίνα»

Ο επικεφαλής αναλυτής του BBC Monitoring, Βιτάλι Σεβτσένκο, σημειώνει ότι χωρίς τα κινεζικά χρήματα και την τεχνολογία, «η ίδια η επιβίωση του καθεστώτος Πούτιν θα ήταν αμφίβολη και ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό».

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας και αγοράζει σχεδόν το μισό των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, παρέχοντας κρίσιμα έσοδα στη Μόσχα.

Παράλληλα, κινεζικά εξαρτήματα θεωρούνται ζωτικής σημασίας για ρωσικά οπλικά συστήματα, όπως τα drones που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κινεζικά καταναλωτικά προϊόντα έχουν αντικαταστήσει πολλά δυτικά προϊόντα μετά την αποχώρηση δυτικών εταιρειών από τη ρωσική αγορά.