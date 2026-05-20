Αυστραλία: Ομογενής πρώην γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

Η Αυστραλία παρακολουθεί συγκλονισμένη μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο της υγείας, με πρωταγωνιστή έναν πρώην γενικό ιατρό από το Μπρίσμπεϊν, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, εις βάρος γυναικών ασθενών του.

Ο 74χρονος Ομογενής, Στέλιος «Σταν» Θεόδωρος, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης στις 23 Ιουνίου, καθώς οι αποκαλύψεις προκαλούν οργή και αποτροπιασμό σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το ABC Australia, οι Αρχές του Κουίνσλαντ του απήγγειλαν 94 κατηγορίες που σχετίζονται με βιασμό και ακόμη 54 για σεξουαλικές επιθέσεις, ύστερα από καταγγελίες γυναικών που εξετάστηκαν από τον ίδιο.

Πολυετής έρευνα έπειτα από καταγγελίες γυναικών

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Αύγουστο του 2025, όταν η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt ενεργοποίησε την επιχείρηση «Operation Xray Cariyna», έπειτα από σειρά καταγγελιών γυναικών στις αστυνομικές Αρχές.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015, ο πρώην γιατρός εκμεταλλευόταν τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως οικογενειακός ιατρός, προχωρώντας σε σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος 15 γυναικών ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως περίπου 40 ετών.

Εργαζόταν επί σειρά ετών στο Wellers Hill Medical Center στο Tarragindi, όπου είχε «χτίσει» το προφίλ ενός έμπειρου οικογενειακού γιατρού, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021. Πέρυσι, απομακρύνθηκε και από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας.

Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή, ενώ οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή με την υπηρεσία Crime Stoppers, ακόμη και ανώνυμα.

«Δεν ήταν ιατρική ανάγκη αλλά σεξουαλικό κίνητρο»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και τα πορίσματα του Δικαστηρίου Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων του Κουίνσλαντ (QCAT), το οποίο είχε ήδη αποφασίσει την επ’ αόριστον απαγόρευση επανέκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος στον πρώην γιατρό.

Το δικαστήριο έκρινε ότι πολλές από τις εξετάσεις που πραγματοποιούσε σε γυναίκες ασθενείς δεν είχαν καμία ιατρική αναγκαιότητα, αλλά γίνονταν με «σεξουαλικά κίνητρα».

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο γιατρός ακολουθούσε επί χρόνια ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ανάρμοστης συμπεριφοράς απέναντι σε τουλάχιστον επτά γυναίκες, πραγματοποιώντας υπερβολικά και αδικαιολόγητα τεστ Παπανικολάου, εξετάσεις μαστού και κολπικές εξετάσεις χωρίς ιατρική ένδειξη.

Το QCAT χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «ιδιαίτερα σοβαρή», σημειώνοντας ότι είχε ξεπεράσει κάθε όριο φυσιολογικής κλινικής πρακτικής και ότι πολλές από τις ενέργειές του φαίνονταν να αποσκοπούν αποκλειστικά στη «σεξουαλική ικανοποίηση».

Μία από τις πρώην ασθενείς που κατήγγειλαν τον 74χρονο δήλωσε στο ABC, ότι η απαγγελία των κατηγοριών αποτελεί «τεράστια ανακούφιση», αν και όπως είπε , «άργησε πολύ να έρθει».