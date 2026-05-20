Τζόναθαν Άντιτς: Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον γιο του ιδρυτή της Mango – Οι 3 προηγούμενες επισκέψεις στο Μοντσεράτ, ένα χαμένο κινητό και μια αλλαγή διαθήκης

Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, κατονομάστηκε από δικαστήριο της Βαρκελώνης ως ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντικ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε γκρεμό το 2024.

Ο 45χρονος συνελήφθη και ανακρίθηκε από την αστυνομία της Καταλονίας, ενώ οδηγήθηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες. Η δικαστής όρισε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ και διέταξε την παράδοση του διαβατηρίου του.

Αφού κατέβαλε την εγγύηση, αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο δεν μπορεί να εγκαταλείψει την περιοχή και υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα στις δικαστικές αρχές.

Συνολικά, το δικαστήριο επισημαίνει επτά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του γιου του ιδρυτή της Mango.

Το πρώτο είναι η αντίφαση μεταξύ των δύο καταθέσεων που έδωσε αρχικά στην Mossos d’Esquadra (καταλανική αστυνομία), πρώτα στις 14 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια στις 31. Αρχικά, εξήγησε ότι περπατούσε τέσσερα ή πέντε μέτρα μπροστά από τον πατέρα του όταν ο τελευταίος σταμάτησε για να τραβήξει μερικές φωτογραφίες με το κινητό του τηλέφωνο. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε το τηλέφωνο στο οπτικό του πεδίο εκείνη τη στιγμή και, ενώ περπατούσε, άκουσε μερικές πέτρες να πέφτουν, γύρισε και είδε «ένα σώμα να κυλάει ανάμεσα στους θάμνους», άκουσε έναν δυνατό γδούπο και ένα βογκητό πόνου από τον πατέρα του. Ωστόσο, στη δεύτερη κατάθεσή του, ισχυρίστηκε ότι είδε τον πατέρα του να χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο μόνο στην αρχή της πεζοπορίας. Η ανάλυση του τηλεφώνου του Isak Andic επιβεβαίωσε ότι κατέγραψε μόνο ένα βίντεο και τράβηξε μία φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας και δεν το χρησιμοποίησε ξανά. Η νεκροψία επιβεβαίωσε επίσης ότι το είχε στην τσέπη του όταν έπεσε. «Είναι απίθανο ότι αν περπατούσαν μαζί, δεν τον είδε να πέφτει», αναφέρει η εντολή κράτησης.

Ένα άλλο βασικό σημείο είναι το αν ο Τζόναθαν Άντικ είχε κάνει το ταξίδι προηγουμένως. Στην κατάθεσή του, ισχυρίστηκε ότι το είχε κάνει περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα. Ωστόσο, η τοποθεσία του οχήματος επιβεβαίωσε ότι ο γιος του ιδρυτή της Mango βρισκόταν στο όρος Μοντσεράτ τρεις φορές νωρίτερα την ίδια εβδομάδα (7, 8 και 10 Δεκεμβρίου, και η πτώση του Ισάκ Άντικ σημειώθηκε στις 14). Αυτό οδηγεί την Mossos d’Esquadra (καταλανική αστυνομία) να υποψιάζεται προμελέτη στον σχεδιασμό της φερόμενης δολοφονίας.

Ο Τζόναθαν Άντιτς δήλωσε επίσης ότι η σχέση του με τον πατέρα του ήταν καλή και αρνήθηκε τυχόν επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές διαφωνίες που προέκυψαν από την αποτυχημένη προσπάθεια του πατέρα του να του παραδώσει την εταιρεία το 2015. Ωστόσο, η Mossos d’Esquadra έχει συγκεντρώσει αρκετούς μάρτυρες που επιβεβαιώνουν μια κρίση μεταξύ των δύο λόγω αυτής της σύγκρουσης. Επιπλέον, η δικαστική εντολή αναφέρεται στη συναισθηματική χειραγώγηση του πατέρα του από τον Τζόναθαν για την επίτευξη των οικονομικών του στόχων. Αναφέρουν επίσης ότι είχε εκφράσει μίσος, δυσαρέσκεια, αυτοκτονικές σκέψεις και κατηγόρησε τον πατέρα του για την κατάστασή του σε γραπτά μηνύματα.

Οι τεχνικές αναφορές της Mossos d’Esquadra υποδεικνύουν ένα «στρογγυλεμένο κίτρινο σημάδι ολίσθησης» στο σημείο της πτώσης, το οποίο πιστεύουν ότι απαιτεί «τριβή με τη σόλα των παπουτσιών του νεκρού» που πραγματοποιήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές και προς τις δύο κατευθύνσεις (μπροστά-πίσω)» για να δημιουργηθεί αυτό το είδος αποτυπώματος. Οι αξιωματικοί πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να έγινε «σκόπιμα, ασκώντας πίεση στο έδαφος» και δεν μπορεί να γίνει «κατά λάθος». Τονίζουν επίσης ότι το μονοπάτι «δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία» και δεν απαιτεί συγκεκριμένα υποδήματα και ότι είναι απλώς «έκθεση σε πτώση» στο «συγκεκριμένο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό». Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι ο Τζόναθαν «θα μπορούσε αναμφίβολα να είχε δει την πτώση» επειδή η ορατότητα ήταν καλή και περπατούσαν τρία ή τέσσερα μέτρα μακριά.

Η δικαστική απόφαση υπογραμμίζει τις διαφορετικές αφηγήσεις του γιου για τις εμπειρίες του στο Μοντσεράτ την ημέρα της πτώσης. Στην πρώτη του κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο Άντικ είπε στον χειριστή του Ιατρικού Συστήματος Επειγόντων Περιστατικών (SEM) ότι πίστευε ότι ο πατέρας του είχε πέσει σε ένα φαράγγι. Στην επόμενη κλήση, όταν μίλησε με τη νοσοκόμα, «άλλαξε την ιστορία του και της είπε ότι περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του και ξαφνικά άκουσε τον ήχο βράχων να πέφτουν, και ότι όταν γύρισε τον είδε να ουρλιάζει και να πέφτει». Όταν μίλησε στην Mossos d’Esquadra (καταλανική αστυνομία), δήλωσε ότι «περπατούσε μπροστά» από τον πατέρα του και είδε «το σώμα να κυλάει μέσα στους θάμνους και άκουσε έναν δυνατό γδούπο και ένα βογκητό πόνου».

Είχε ένα iPhone 14, το οποίο αντάλλαξε με ένα 16 Pro, «διαγράφοντας το περιεχόμενο» της παλιάς συσκευής, την οποία στη συνέχεια έχασε υπό «περίεργες συνθήκες»: κλάπηκε κατά τη διάρκεια «ενός σύντομου ταξιδιού» στο Κίτο του Ισημερινού, υποστήριξε. «Οι ημερομηνίες εξαφάνισης της παλιάς συσκευής συμπίπτουν με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το άνοιγμα της δικαστικής υπόθεσης», αναφέρει η δικαστική απόφαση.

Η αστυνομία υπογραμμίζει την νεκροψία που διεξήχθη στη σορό του Ισάκ Άντιτς. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι η πτώση ήταν «σαν να είχε πέσει από τσουλήθρα, με τα πόδια πρώτα». «Δεν υπάρχουν τραυματισμοί στις παλάμες των χεριών του, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ολίσθησης σε βράχο ή πτώσης προς τα εμπρός».

Παρά τους ισχυρισμούς του Τζόναθαν για μια καλή σχέση, «η ανάλυση των μηνυμάτων στο WhatsApp αποδεικνύει το αντίθετο». Ο κύριος λόγος για την κακή σχέση, σύμφωνα με την Mossos d’Esquadra, «είναι η εμμονή του Jonathan Andic με τα χρήματα, σε σημείο που να ζητάει από τον πατέρα του κληρονομιά όσο είναι ακόμα ζωντανός». Κάτι που ο Isak Andic «αισθάνεται αναγκασμένος να αποδεχτεί προκειμένου να διατηρήσει μια σχέση με τον γιο του».

Η πτώση από τον γκρεμό και τα νέα στοιχεία

Ο Ισάκ Άντικ σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με τον γιο του κοντά στη Βαρκελώνη. Αρχικά, ο θάνατός του αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικαστή Ρακέλ Νιέτο Γκαλβάν, η υπόθεση πλέον ερευνάται ως ανθρωποκτονία.

Στο δικαστικό έγγραφο γίνεται αναφορά σε στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, δείχνουν κακή σχέση ανάμεσα στους δύο άνδρες, πιθανό οικονομικό κίνητρο, προετοιμασία και μελέτη του σημείου, αλλά και «νεκροψία που πρακτικά αποκλείει το ενδεχόμενο γλιστρήματος ή παραπατήματος».

Η Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι ο Ισάκ Άντικ φέρεται να σχεδίαζε αλλαγές στη διαθήκη του προκειμένου να δημιουργήσει φιλανθρωπικό ίδρυμα την περίοδο πριν από τον θάνατό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πεζοπορία φέρεται να είχε προταθεί από τον Τζόναθαν Άντικ.

Η δικαστής επικαλείται επίσης αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν Άντικ και άλλα στοιχεία «που θα μπορούσαν να τον εμπλέκουν στον θάνατο του πατέρα του».

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον του»

Η οικογένεια Άντικ δήλωσε ότι ο Τζόναθαν είναι αθώος.

«Δεν υπάρχει κανένα νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του, ούτε πρόκειται να βρεθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης Κριστομπάλ Μαρτέλ χαρακτήρισε τη θεωρία περί ανθρωποκτονίας «ασυνεπή», προσθέτοντας: «Πάνω απ’ όλα είναι επώδυνη. Στιγματίζει έναν αθώο άνθρωπο. Τώρα ξεκινά η πραγματική διαδικασία και η αλήθεια μαζί με την αθωότητά του θα λάμψουν».

Πηγές που επικαλείται η El Pais υποστηρίζουν ότι, παρά τις επαγγελματικές διαφωνίες τους, πατέρας και γιος διατηρούσαν στενή σχέση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τζόναθαν επισκεπτόταν σχεδόν κάθε Σάββατο το σπίτι του πατέρα του για φαγητό, ενώ οι δυο τους έκαναν μαζί και γυμναστική.

Η αυτοκρατορία της Mango

Ο Ισάκ Άντικ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μετακόμισε στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960. Το 1984 ίδρυσε τη Mango, μετατρέποντάς τη σε έναν παγκόσμιο κολοσσό της μόδας και βασικό ανταγωνιστή της Zara.

Τη στιγμή του θανάτου του ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, ενώ το Forbes υπολόγιζε την περιουσία του στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τζόναθαν Άντικ και οι δύο αδελφές του κληρονόμησαν από κοινού το 95% της Mango, ενώ το υπόλοιπο 5% ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο Τόνι Ρουίθ, στενό συνεργάτη του Ισάκ Άντικ.

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας, ο Ρουίθ ανέλαβε πρόεδρος του ομίλου τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ο Τζόναθαν Άντικ ορίστηκε αντιπρόεδρος της Mango.