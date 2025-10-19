Δέκα μήνες έρευνας για τη διαλεύκανση του θανάτου του ιδρυτή των Mango: Έπεσε ο Ισάκ Άντιτς από το βουνό ή τον έσπρωξε ο γιος του;

Η πρώτη ειδοποίηση σχετικά με τον θάνατο ενός 71χρονου άνδρα μετά από πτώση σε χαράδρα στο Κολμπατό (Βαρκελώνη) σε ένα μονοπάτι που οδηγεί στο όρος Μοντσεράτ πήρε νέα διάσταση όταν εμφανίστηκε το όνομα του θύματος: Ισάκ Άντιτς. Είτε πρόκειται για απλό πολίτη είτε για τον ιδρυτή της Mang , η αστυνομία πάντα διερευνά ένα περιστατικό αυτού του είδους και το φέρνει ενώπιον του δικαστηρίου. Αλλά κανένας ερευνητής δεν αγνοεί τις συνέπειες του απροσδόκητου θανάτου του πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, όταν, το πρωί του Σαββάτου 14 Δεκεμβρίου 2024, περπατούσε με τον μεγαλύτερο γιο του, Τζόναθαν , στο βουνό, χωρίς άλλους μάρτυρες…

Όπως αναφέρει η El Pais, την έρευνα ανέλαβε μια μικρή μονάδα της Mossos d’Esquadra ( καταλανικής αστυνομίας) με έδρα το Martorell, τη δικαστική περιφέρεια στην οποία συνέβη το περιστατικό. Και εκεί παρέμεινε, εν μέσω έντονων προσπαθειών για την αποτροπή εσωτερικών και εξωτερικών διαρροών, σε μια υπόθεση που όλοι οι εμπλεκόμενοι θέλουν να μάθουν. Μόνο μια μικρή ομάδα αξιωματικών, με περιστασιακή υποστήριξη από τις κεντρικές υπηρεσίες της καταλανικής αστυνομίας, γνωρίζει τις λεπτομέρειες του τι διερευνάται εκεί. Η εξαιρετικά περίπλοκη έρευνα μετρά ήδη δέκα μήνες και δεν έχει καταφέρει να δώσει μια σαφή απάντηση στο μόνο πιθανό ερώτημα, ενώ η ανησυχία αυξάνεται εντός της οικογένειας Άντιτς αλλά και εντός της ομάδας της εταιρείας Mango, που επιθυμούν να βάλουν τέλος σε αυτό το ερώτημα: Έπεσε ο Ισάκ Άντιτς από το βουνό ή τον έσπρωξε ο γιος του;

Η προκαταρκτική έκθεση που παρουσίασε η ομάδα στο δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιο πιθανή υπόθεση ήταν ότι ο Άντιτς είχε πέσει κατά λάθος . Μέχρι τότε, οι αστυνομικοί είχαν ήδη ανακρίνει το μόνο άτομο που τον είχε συνοδεύσει στη βόλτα: τον μεγαλύτερο γιο του, Τζόναθαν Άντιτς, ο οποίος βρίσκεται τώρα υπό έρευνα από την Mossos d’Esquadra για πιθανή ανθρωποκτονία. Η πρώτη ανάκριση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τον θάνατο και ο 44χρονος άνδρας ήταν ασαφής και ασυνεπής: αυτά που είπε δεν αντιστοιχούσαν ακριβώς στην πραγματικότητα των γεγονότων. Αλλά οι αστυνομικοί απέδωσαν αυτό στον συναισθηματικό αντίκτυπο καθώς μόλις είδε τον πατέρα του να πεθαίνει. Άκουσαν επίσης τη σύντροφο του Ισάκ, Εστεφάνια Κνουθ, η οποία αφηγήθηκε πώς ήταν το πρωινό του ιδρυτή των Mango. Η Εστεφάνια ήταν το πρώτο άτομο που κάλεσε ο Τζόναθαν, ακόμη και πριν καλέσει το 112.

Οι ερευνητές γνώριζαν τις φήμες, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από την κλωστοϋφαντουργία, που μιλούσαν για μια δύσκολη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου. Αυτές οι διαφωνίες κορυφώθηκαν το 2015. Ο Ισάκ είχε αφήσει πολλά στελέχη επικεφαλής της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του γιου του. Κατηγόρησε τον Τζόναθαν ότι έχασε την «ψυχή» της εταιρείας, την «ουσία» της και ότι παραμέλησε τη σχέση της με τους πελάτες. Τα επόμενα χρόνια, η Mango υπέστη ζημίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και ο Ισάκ έπρεπε να ανακτήσει τον έλεγχο για να την επαναφέρει. Αυτό το επεισόδιο αφηγήθηκε η Εστεφανία, η οποία, ωστόσο, δεν ανέφερε πιο πρόσφατα προβλήματα ούτε υπαινίχθηκε ότι ο Τζόναθαν είχε ζητήσει εκδίκηση.

Η Mossos d’Esquadra (καταλανική αστυνομία) πληροφορήθηκε για μια οικονομική διαμάχη μεταξύ της συντρόφου του Ισάκ και των τριών παιδιών τους (Τζόναθαν, Τζούντιθ και Σάρα) σχετικά με την κληρονομιά. Τον Ιούλιο του 2023, ο Ισάκ Άντιτς υπέγραψε διαθήκη ενώπιον συμβολαιογράφου: ονόμασε τα τρία παιδιά του (σε ίσα μερίδια) ως καθολικούς κληρονόμους και άφησε μια κληρονομιά, με ποσά που έπρεπε να δοθούν σε ορισμένα άτομα. Μία από τους δικαιούχους είναι η Εστεφάνια, η σύντροφός του τα τελευταία έξι χρόνια. Η γυναίκα θεώρησε το ποσό ανεπαρκές και απαίτησε περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ από τα παιδιά του. Πιστεύει ότι η σχέση της με τον ιδρυτή της Mango ήταν ισοδύναμη με αυτή ενός ζευγαριού που έχει παντρευτεί και παρέπεμψε την υπόθεση σε δικηγόρους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με τη νομολογία, θα πρέπει να λαμβάνει το ισόποσο μιας σύνταξης χηρείας. Τα μέρη διαπραγματεύτηκαν όλους αυτούς τους μήνες, παράλληλα με την ποινική υπόθεση, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία.

Έχοντας αυτά τα στοιχεία κατά νου, και εξακολουθώντας να βρίσκεται υπό την επίβλεψη του 5ου ανακριτή στο Martorell, η αστυνομία αποφάσισε να συνεχίσει την έρευνα. Στόχος ήταν να αποφευχθεί το κλείσιμο της υπόθεσης με ανεπαρκή στοιχεία και να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα. Ανέλυσαν, μεταξύ άλλων, το τηλέφωνο του θύματος, ένα εταιρικό κινητό τηλέφωνο της Mango, για να αναπαραστήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν πατέρας και γιος στο βουνό και, μέσω πιθανών συνομιλιών WhatsApp, προσπάθησαν να προσδιορίσουν την κατάσταση της σχέσης τους.

Πέρασαν μήνες και η υπόθεση έκλεισε και άνοιξε ξανά περισσότερο για διαδικαστικούς λόγους παρά λόγω της προόδου της έρευνας, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ. Η Mossos d’Esquadra έχει επιθεωρήσει τον χωματόδρομο που οδηγεί στο Μοντσεράτ αρκετές φορές. Μια πολυσύχναστη διαδρομή, όπου η πραγματική πρόκληση είναι να μην συναντάς ποτέ κανέναν. Ορεινές μονάδες μάλιστα πήγαν στην περιοχή και έριξαν έναν από τους αξιωματικούς τους (χρησιμοποιώντας σχοινιά) για να δοκιμάσει την πτώση.

Χωρίς άμεσα αποδεικτικά στοιχεία, η Mossos d’Esquadra βασίστηκε σε μικρές ενδείξεις που, όταν συνδυάστηκαν, τροφοδότησαν τις αμφιβολίες τους. Μία από αυτές είναι η δεύτερη κατάθεση ταπό τον Jonathan Andic, ο οποίος τώρα είναι πιο ήρεμος και αφού έλαβε συμβουλές από έναν ποινικολόγο. Για άλλη μια φορά είχε ανακρίβειες, όπως το ότι δεν προσδιόρισε σωστά τη θέση στάθμευσης όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητο. Τίποτα οριστικό, κανένα κραυγαλέο ψέμα, κανένα σημάδι ότι προσπαθούσε να συγκαλύψει μια ανθρωποκτονία. Κι όμως, η δεύτερη κατάθεσή του γέννησε περισσότερες αμφιβολίες και δημιούργησε μεγαλύτερη ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στον Τζόναθαν. Το επόμενο βήμα ήταν η έρευνα του τηλεφώνου του, η οποία περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την αλλαγή της ιδιότητάς του: από μάρτυρας ατυχήματος, σε μάρτυρα που ερευνήθηκε για ανθρωποκτονία. Πριν από περίπου ένα μήνα, αστυνομικοί της μονάδας τον πλησίασαν στον δρόμο και του ζήτησαν το κινητό του τηλέφωνο, κάτι στο οποίο ο Τζόναθαν συμφώνησε. Λίγες μέρες αργότερα, ενημερώθηκε έμμεσα ότι βρισκόταν υπό έρευνα, σύμφωνα με πηγές κοντά στην υπεράσπιση. Όλα αυτά έγιναν με την έγκριση του δικαστή, ο οποίος διέταξε να παραμείνει μυστική η διαδικασία, αν και χωρίς επίσημη απαγγελία κατηγορητηρίου.

Η αστυνομία αναλύει τη συσκευή έκτοτε και η έρευνα θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί δεν έχουν βρει άμεσα στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Τζόναθαν θα μπορούσε να έσπρωξε τον πατέρα του στο βουνό. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, ο δικαστής θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα κλητεύσει τον Τζόναθαν Άντιτς για έρευνα (για ανθρωποκτονία) ή θα κλείσει την υπόθεση. Η Εισαγγελία, η οποία παρακολουθεί στενά την υπόθεση, θα πρέπει επίσης να αποφανθεί και να αξιολογήσει εάν τα στοιχεία που οι Μόσσο έχουν συλλέξει κρυφά, αθόρυβα και με εξαιρετικό ζήλο για περισσότερους από δέκα μήνες, είναι επαρκή.