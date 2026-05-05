Σούπερ Ήρωες: Το μανάβικο γίνεται εμπόλεμη ζώνη

Οι «Σούπερ Ήρωες», η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00 να μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Μονομαχία στο φαρ ουέστ- ή μάλλον στο μανάβικο, όταν στο μαγαζί επιστρέφει το αντίπαλο δέος της Ρένας… η αρχι-καθαρίστρια Σοφία.

Ευτυχώς ο Αντώνης γλιτώνει τα σκάγια, γιατί ο Δημήτρης του αναθέτει να κάνει diversity training… στον Περικλή. Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας, που ξέρει πλέον ότι ο Σπύρος είναι ερωτευμένος με την Έφη, φοβάται ότι δεν μπορεί να το κρατήσει μυστικό από τη Σταυρούλα.

Ταυτόχρονα, βέβαια, η Σταυρούλα έχει κι αυτή ένα δικό της μυστικό, που εμπιστεύεται στην Έφη. Και κάτι το άγχος για τα μυστικά, κάτι οι παρεξηγήσεις μεταξύ τους… Σταυρούλα και Σπύρος καταλήγουν να καρφωθούν ο ένας στον άλλο.

Guest: Ζώγια Σεβαστιανού

