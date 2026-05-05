Αποφυλακίζεται ύστερα από 2,5 μήνες ο άνδρας που πυροβόλησε ανήλικους στο Αίγιο

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΑΙΓΙΟ

Θετικά έκρινε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλλε ο 46χρονος ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την άρση της προσωρινής κράτησης του άνδρα, που είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας των ανηλίκων, το βράδυ Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το tempo24.news.

Ο 46χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου, την περασμένη Πέμπτη και σήμερα Τρίτη 5/05/2026, εκδόθηκε η απόφαση αποφυλάκισής του με όρους.

