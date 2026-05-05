Τηλεφωνικές απάτες: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μελών της σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρηματικά ποσά

Είχαν αρπάξει χρηματικά ποσά από ανυποψίαστα θύματα προσποιούμενοι τους λογιστές. Η δράση τους είχε επεκταθεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ο λόγος για τα μέλη της σπείρας που διέπρατταν απάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και εις βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες των «7».

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει συνολικά το χρηματικό ποσό των -120.000- ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 και των άρθρων 374 και 386 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Ο τρόπος δράσης τους

Τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματικό δίκτυο με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, είχαν διαχωριστεί σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης και «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου.

Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.α., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, μετέβαιναν είτε στις οικίες των θυμάτων είτε σε υποδεικνυόμενο σημείο, από όπου θα παραλάμβαναν τα κλοπιμαία.