Μνημείο πίστης και κέντρο καινοτομίας ο Πανάγιος Τάφος – Μοροπούλου: «Όταν τον ανοίξαμε, νιώσαμε να εκλύεται ενέργεια»

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Πανάγιος Τάφος

Για το ιστορικό έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017 μίλησε η Αντωνία Μοροπούλου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Η κα Μοροπούλου, που είναι η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, είπε χαρακτηριστικά ότι «ο Πανάγιος Τάφος είναι Μνημείο όχι μόνο λατρείας, αλλά έρευνας και καινοτομίας».

«Ο Πανάγιος Τάφος στεγάζεται από το Ιερό Κουβούκλιο, που βρίσκεται μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, το ιερότερο Μνημείο της Χριστιανοσύνης και όχι μόνο», ανέφερε η κα Μοροπούλου και προσέθεσε:

«Πριν από 1700 χρόνια ο Μέγας Κωνσταντίνος ανασκάπτοντας τον Ναό του Αδριανού, αποκάλυψε τον Πανάγιο Τάφο και έφτιαξε το Ιερό Κουβούκλιο σε οκταγωνική μορφή. Παραδώσαμε το Ιερό Κουβούκλιο στα χρώματα της Ανάστασης. Η ιστορική πρωτοβουλία για το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβούκλιου ήταν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Γ’, ο οποίος με κάλεσε τον Μάρτιο του 2015. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την διεπιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου. Εργαστήκαμε με μεγάλη ακρίβεια. Το έργο ξεκίνησε με στόχο να αποκτήσει τη δομική ακεραιότητα με αειφορία, αλλά κυρίως αναδεικνύοντας και διατηρώντας τις αξίες του Μνημείου σε συνθήκες συνεχιζόμενης προσκυνηματικής λειτουργίας, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Το έργο κατέστη εφικτό λόγω της ιστορικής κοινής απόφασης των τριών χριστιανικών κοινοτήτων, φυλάκων του Πανάγιου Τάφου, στο Ναό της Αναστάσεως».

Η χρηματοδότηση του έργου

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του έργου υπογράμμισε η κα Μοροπούλου: «Ο ακριβής προϋπολογισμός του ήταν 3 εκατ. 450 χιλιάδες ευρώ και τηρήθηκε ακριβώς. Δεν ξεπεράστηκε ούτε κατά ένα ευρώ, ενώ η διαχείρισή του έγινε με απόλυτη διαύγεια στις ιστοσελίδες των τριών χριστιανικών κοινοτήτων. Ήταν το βασικό διαβατήριο για να μπορέσουμε να πείσουμε το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων, στη Νέα Υόρκη, να ξεκινήσει με το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του έργου/ Ακολούθησαν μικροί και μεγάλοι χορηγοί απ’ όλο τον κόσμο και τις χριστιανικές κοινότητες για να συγκεντρωθούν τα χρήματα αυτά».

«Όταν ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο», προσέθεσε η καθηγήτρια του ΕΜΠ, «αισθανόμασταν εγώ και οι συνεργάτες μου να εκλύεται ενέργεια. Τα ευρήματα σε όλες τις τοιχοποιίες διατηρούσαν την ιστορικότητά τους. Το Ιερό Κουβούκλιο αποκαταστάθηκε, η έρευνα συνεχίζεται. Η Ευρώπη ανακήρυξε το έργο ως πρότυπο έργο αναστήλωσης πολιτιστικής κληρονομιάς, το 2018».

Αυξήθηκαν στα 50 εκατ. οι επισκέπτες στους Αγίους Τόπους

Η κα Μοροπούλου υπογράμμισε ακόμη χαρακτηριστικά ότι μετά από το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου, οι επισκέπτες στους Αγίους Τόπους, από 12 εκατομμύρια ετησίως, ανήλθαν σε 50 εκατ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε, μεταξύ άλλων, από την πλευρά του: «Ευχαριστώ τον δήμο Παλαιού Φαλήρου για την εξαιρετική πρωτοβουλία του. Θεωρώ σπουδαίο ότι ανοίγει ένας δημόσιος διάλογος για ένα έργο που ξεπερνά τα στενά όρια ενός μοναδικού Μνημείου. Αφορά την πίστη μας, την ιστορία, την επιστήμη, την ευθύνη μας απέναντι στην πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά μας. Μια κληρονομιά που παραλάβαμε από τους γονείς μας και οφείλουμε να την παραδώσουμε ζωντανή και ακέραιη στα παιδιά μας. Ως υπουργός Ανάπτυξης αισθάνομαι ξεχωριστή τιμή για την υπογραφή που έβαλα ώστε να ενταχθεί αυτή η επιστημονική δράση “Το Εύλογον” στο πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας».

Στην εκδήλωση, που παρακολούθησε πλήθος κόσμου, παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Νέας Σμύρνης Χρυσόστομος, εκπροσωπώντας τον μητροπολίτη νέας Σμύρνης, ο πρώην γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης, η αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Τζίνα Αδαμοπούλου, ο αντιπρύτανης του ΕΜΠ, Μάνος Βαρβαρήγος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Π. Φαλήρου.

Τέλος, σημειώνεται ότι χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος και η αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ναυτιλίας, υπεύθυνη για την εκδήλωση, Μαρία Μιχαλοπούλου.

