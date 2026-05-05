Κινηματογραφική καταδίωξη 52χρονου οδηγού στον Βόλο – Έτρεχε με 90χμ/ώρα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Κινηματογραφική καταδίωξη ενός αυτοκινήτου, που οδηγούσε ένας 52χρονος, έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (3/5) στον Βόλο.

Ο οδηγός, στην προσπάθειά του να διαφύγει, ακολούθησε μία ξέφρενη και επικίνδυνη πορεία από τη Νεάπολη έως την οδό Επτά Πλατανίων, κινούμενος ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ωστόσο, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, όταν στάθμευσε το όχημά του. Σήμερα, ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, που τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 15 ημερών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ στην έφεση χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Η καταδίωξη

Σύμφωνα με την δικογραφία, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα gegonota.news, όλα ξεκίνησαν στις 22:30 την Κυριακή, όταν αστυνομικοί που έκαναν περιπολία εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να βγαίνει από τον καταυλισμό Ρομά στη Νεάπολη.

Όταν προσπάθησαν να προσεγγίσουν το όχημα, ο 52χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποπειράθηκε να ξεφύγει.

Έστριψε σε έναν αγροτικό δρόμο, πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από τον κόμβο στην οδό Λαρίσης, προχώρησε στην συνοικία Αγίων Αναργύρων και έφθασε στην οδό Επτά Πλατανίων μέσω της οδού Παπαδιαμάντη.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο 52χρονος είχε αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 χμ/ώρα και οδήγησε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε δύο διαφορετικές οδούς.

Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν την απόφαση να σταματήσουν να καταδιώκουν το αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σοβαρό τροχαίο που μπορεί να κόστιζε ζωές.

Ωστόσο, άρχισαν να ψάχνουν την περιοχή γύρω από την οδό Επτά Πλατανίων για το όχημα, ώσπου το εντόπισαν σταθμευμένο περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο που είχε σταματήσει η καταδίωξη και προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. Στο κάθισμα του συνοδηγού του αυτοκινήτου, βρέθηκε και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο 52χρονος οδηγός παραδέχθηκε όλα όσα του καταλογίστηκαν, ισχυρίστηκε ότι έπραξε από αμέλεια και υπό το κράτος του πανικού, όταν αντιλήφθηκε ότι πίσω του βρισκόταν όχημα της αστυνομίας και δήλωσε «καταβεβλημένος» από την πράξη του αυτή.

Όσον αφορά στη μικροποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, ανέφερε πως την προμηθεύτηκε για δική του χρήση.