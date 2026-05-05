Το Πακιστάν καταδικάζει τις νέες επιθέσεις εναντίον των ΗΑΕ και ζητεί την τήρηση της εκεχειρίας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

pakistan
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την Τρίτη τις τελευταίες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν τα ΗΑΕ, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ώστε οι διπλωματικές προσπάθειες να επιλύσουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιράν: Νέα επίθεση με πυραύλους και drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

«Το Πακιστάν καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολιτικές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες το βράδυ», έγραψε ο Σαρίφ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X:

Ο Σαρίφ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, λέγοντας ότι το Ισλαμαμπάντ στέκεται στο πλευρό του λαού των ΗΑΕ και της κυβέρνησής του.

«Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρηθεί και να γίνει σεβαστή η εκεχειρία, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος διπλωματικός χώρος για διάλογο που θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», έγραψε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι αναχαίτισε 12 βαλλιστικούς πυραύλους, τρεις πυραύλους κρουζ και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, ενώ πυρπολήθηκε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο ανατολικό εμιράτο Φουτζέιρα.

Ωστόσο, το Ιράν ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πραγματοποίησε τις επιθέσεις. Το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB επικαλέστηκε μια στρατιωτική πηγή που δήλωσε ότι το Ιράν «δεν είχε κανένα προσχεδιασμένο πρόγραμμα για να επιτεθεί στις προαναφερθείσες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις».

