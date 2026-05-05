Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του

Βαρύ πένθος βιώνει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδελφή του, Πολυάννα. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 5 Μαΐου.

Σύμφωνα με το «ekfrasi97.gr», η αδελφή του σπουδαίου ερμηνευτή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου.

Η δήλωση λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη είχε κληθεί να διαχειριστεί ακόμα μία σκληρή απώλεια, καθώς η σύζυγος του επιτυχημένου καλλιτέχνη, Κίλι Σφακιανάκη, πέθανε σε ηλικία σε ηλικία 62 ετών.

Τότε, η Πολυάννα Σφακιανάκη είχε μιλήσει για την σύζυγο του αδελφού της και καταξιωμένου ερμηνευτή, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Εμφανώς συγκινημένη, η Πολυάννα Σφακιανάκη είχε αναφέρει: «Ήταν ένας άγγελος επί της γης, που τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους».