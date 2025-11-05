Νότης Σφακιανάκης: «Έχει κλειστεί στον εαυτό του, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος», λέει ο Σάκης Πιλάτος

Μία βαριά απώλεια αντιμετωπίζει ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς πέθανε η επί 41 χρόνια συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή και μητέρα των παιδιών του, Κίλι Σφακιανάκη. Στη σημερινή (5/11) εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα προβλήθηκαν οι δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό», ο επιστήθιος φίλος της οικογένειας, Σάκης Πιλάτος. Ο ίδιος μίλησε για την γνωριμία του με την εκλιπούσα και το πόσο καλοσυνάτος άνθρωπος ήταν.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως όταν η Κίλι Σφακιανάκη ενημερωνόταν πως κάποιος έφευγε από την Κω και είχε προβλήματα υγείας, έσπευδε να τον βοηθήσει τόσο με τους γιατρούς όσο και οικονομικά.

Ακόμα, ο Στάθης Πιλάτος αναφέρθηκε στην ραγδαία εξέλιξη της υγείας της, καθώς και στο πώς είναι αυτή την στιγμή ο Νότης Σφακιανάκης.

Συγκεκριμένα, ο επιστήθιος φίλος της οικογένειας είπε ότι: «Την Κίλι την ξέρω από 18 ετών που ήρθε και δούλευε σαν ξεναγός στην Κω. Εγώ έμενα σπίτι τους, έμεναν σπίτι μου, δηλαδή ήμασταν πολύ δεμένοι. Πάρα πολύ δεμένοι. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.

Όποιος έφευγε από εδώ, από την Κω, που είχε πρόβλημα υγείας και αυτά, την έπαιρνα τηλέφωνο και της έλεγα: “Κίλι, σε παρακαλώ, έρχεται ο τάδε, έχει πρόβλημα”. Έτρεχε και τον βοηθούσε και οικονομικά και τον έτρεχε στους γιατρούς και αυτά.

Πιο καλοσυνάτο άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει. Άγγελος επί γης, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λέξη. Τι να πω… Ταπεινός άνθρωπος, ευγενικός άνθρωπος. Η οικογένειά της εξαιρετικοί άνθρωποι. Έχει έναν αδελφό εξαιρετικό παιδί».

«Είχα την τύχη, πήγα στην Αγγλία, με φιλοξένησαν και σπίτι τους. Εξαιρετική οικογένεια», σημείωσε.

«Ο Νότης τα κρατάει μέσα του»

Επιπλέον, ο Σάκης Πιλάτος εξήγησε ότι: «Από τη μέρα που αρρώστησε, κάθε μέρα ο Νότης ήταν εκεί. Μιλούσαμε στο κινητό μέχρι πριν από έξι-επτά μήνες. Μετά δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μετά έστελνε μηνύματα, μετά δεν μπορούσε ούτε μηνύματα να στείλει και είχα επικοινωνία μόνο με τον γιο. Είχε ραγδαία εξέλιξη. Ραγδαία… Ραγδαία.

Ο Νότης τώρα είναι που είναι, έχει αποκλειστεί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Δεν θέλει βοήθεια, δεν θέλει να μιλήσει με έναν φίλο του. Τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει και αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος!».