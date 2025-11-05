Νότης Σφακιανάκης: «Έχει κλειστεί στον εαυτό του, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος», λέει ο Σάκης Πιλάτος

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νότης Σφακιανάκης

Μία βαριά απώλεια αντιμετωπίζει ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς πέθανε η επί 41 χρόνια συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή και μητέρα των παιδιών του, Κίλι Σφακιανάκη. Στη σημερινή (5/11) εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα προβλήθηκαν οι δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό», ο επιστήθιος φίλος της οικογένειας, Σάκης Πιλάτος. Ο ίδιος μίλησε για την γνωριμία του με την εκλιπούσα και το πόσο καλοσυνάτος άνθρωπος ήταν.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως όταν η Κίλι Σφακιανάκη ενημερωνόταν πως κάποιος έφευγε από την Κω και είχε προβλήματα υγείας, έσπευδε να τον βοηθήσει τόσο με τους γιατρούς όσο και οικονομικά.

Ακόμα, ο Στάθης Πιλάτος αναφέρθηκε στην ραγδαία εξέλιξη της υγείας της, καθώς και στο πώς είναι αυτή την στιγμή ο Νότης Σφακιανάκης.

Συγκεκριμένα, ο επιστήθιος φίλος της οικογένειας είπε ότι:  «Την Κίλι την ξέρω από 18 ετών που ήρθε και δούλευε σαν ξεναγός στην Κω. Εγώ έμενα σπίτι τους, έμεναν σπίτι μου, δηλαδή ήμασταν πολύ δεμένοι. Πάρα πολύ δεμένοι. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.

Όποιος έφευγε από εδώ, από την Κω, που είχε πρόβλημα υγείας και αυτά, την έπαιρνα τηλέφωνο και της έλεγα: “Κίλι, σε παρακαλώ, έρχεται ο τάδε, έχει πρόβλημα”. Έτρεχε και τον βοηθούσε και οικονομικά και τον έτρεχε στους γιατρούς και αυτά.

Πιο καλοσυνάτο άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει. Άγγελος επί γης, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λέξη. Τι να πω… Ταπεινός άνθρωπος, ευγενικός άνθρωπος. Η οικογένειά της εξαιρετικοί άνθρωποι. Έχει έναν αδελφό εξαιρετικό παιδί».

«Είχα την τύχη, πήγα στην Αγγλία, με φιλοξένησαν και σπίτι τους. Εξαιρετική οικογένεια», σημείωσε.

«Ο Νότης τα κρατάει μέσα του»

Επιπλέον, ο Σάκης Πιλάτος εξήγησε ότι: «Από τη μέρα που αρρώστησε, κάθε μέρα ο Νότης ήταν εκεί. Μιλούσαμε στο κινητό μέχρι πριν από έξι-επτά μήνες. Μετά δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μετά έστελνε μηνύματα, μετά δεν μπορούσε ούτε μηνύματα να στείλει και είχα επικοινωνία μόνο με τον γιο. Είχε ραγδαία εξέλιξη. Ραγδαία… Ραγδαία.

Ο Νότης τώρα είναι που είναι, έχει αποκλειστεί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Δεν θέλει βοήθεια, δεν θέλει να μιλήσει με έναν φίλο του. Τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει και αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Κανονικά αύριο τα ταξί – Λήγει το πρωί της Πέμπτης

Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζουν τα γλυκά των εορτών – Οι τιμές για μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα φρούτα σε 12 δευτερόλεπτα;

Η Google ξεκινά τη διάθεση του Gemini for Home – Δείτε πώς μπορείτε να το δοκιμάσετε πρώτοι
περισσότερα
19:20 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ναταλία Δραγούμη: «Έχω ζήσει σκληρές στιγμές στην τηλεόραση…»

Η Ναταλία Δραγούμη έχει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας συμμετάσχει ...
16:42 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γιώργος Μερκουλίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ μαζί του και οδηγήθηκα στην παραίτηση»

Μέσα Οκτωβρίου ο Γιώργος Μερκουλίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο πληρεξούσιος δικηγόρος το...
15:47 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Φαίη Σκορδά: Το δημόσιο μήνυμα στην Αγγελική Νικολούλη μετά τον θάνατο της μητέρας της

Την Κυριακή (2/11) έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της μητέρας της Αγγελικής Νικολ...
13:24 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου για Μαρία Ηλιάκη: «Δεν θυμάμαι γιατί είχαμε τσακωθεί, δεν υπήρχε λόγος»

«Η σχέση μας έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και πολύ όμορφες στιγ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς