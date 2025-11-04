Νότης Σφακιανάκης: «Θα σκεφτόμαστε πάντα την Κίλι ως το αστέρι του», λέει φίλη της οικογένειας

Βαρύ είναι το πένθος στην οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του, Κίλι Σφακιανάκη, σε ηλικία μόλις 62 ετών, ανήμερα μάλιστα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά την Τρίτη (4/11), μίλησε φίλη της οικογένειας του καταξιωμένου ερμηνευτή. Η Μαρία Παπαζαχαρίου αναφέρθηκε με πολύ όμορφα λόγια στην Κίλι Σφακιανάκη, την οποία χαρακτήρισε ως ένα «γαλήνιο άνθρωπο», αλλά και ως το «αστέρι του Νότη».

Στις δηλώσεις της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η Μαρία Παπαζαχαρίου είπε ότι: «Την γνώρισα μέσω του Νότη βέβαια, γιατί η Κίλι εργαζόταν στη Κω σε ένα από τα μεγάλα τουριστικά πρακτορεία. Ο Νότης αφήνοντας πίσω του το επάγγελμα που μέχρι εκείνη την στιγμή ασκούσε, όπου ήταν ένας από τους DJ στη Κω, αποφασίζει να βγάλει το ταλέντο του, γιατί εγώ τον άκουγα όταν κάναμε παρέα που τραγουδούσε όμορφα. Τότε μας έφερε την Κίλι».

«Η Κίλι ήταν ένας γαλήνιος άνθρωπος, ενώ ο Νότης είναι εκρηκτικός. Νομίζω όμως ότι υπήρξε μία αρμονία και όχι μόνο τον έσπρωξε, τον τράβηξε και τον έφερε μέχρι εδώ. Αν ο Νότης έγινε ό,τι έγινε, το οφείλει στην Κίλι», πρόσθεσε.

Ακόμα, η φίλη της οικογένειας εξήγησε πως: «Η πάθηση της Κίλι μας στεναχώρησε όλους. Αλλά σκέφτεσαι καμία φορά ότι αν είναι να επιδεινωθεί μία κατάσταση… Γιατί ήταν περήφανη κοπέλα, δεν νομίζω ότι θα άντεχε να πέσει και άλλο σε σχέση με την πάθηση που είχε».

«Το μυαλό και η προσευχή μου είναι στα παιδιά και τον Νότη. Του εύχομαι αυτή η απώλεια να τον ταρακουνήσει τόσο που να ξαναβγεί στη ζωή. Να είναι καλά εκεί που πάει και θα την σκεφτόμαστε πάντα ως το αστέρι του Νότη», κατέληξε.