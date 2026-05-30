Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η «ΕΛ.Α.Σ» του Τσίπρα – Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται νέες ανεξαρτητοποιήσεις στη Νέα Αριστερά

Σημαντικές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), με τις πρώτες δημοσκοπικές μετρήσεις να καταγράφουν ήδη μεταβολές στους πολιτικούς συσχετισμούς και να πυροδοτούν κύκλο έντονων αντιδράσεων σε ολόκληρο το κομματικό φάσμα.

Η νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Κρίσιμη καμπή για τον ΣΥΡΙΖΑ – Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Η ίδρυση της «ΕΛ.Α.Σ.» έχει προκαλέσει σοβαρή εσωκομματική αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ, με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου να θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, υπερασπίστηκε τη στρατηγική που είχε ακολουθηθεί μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι «θα αναλάβουμε ξεκάθαρα την ευθύνη απέναντι σε αυτό που υπάρχει στην κοινωνία», προσθέτοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται με τη δική του ευθύνη και τον δικό του λόγο».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευθύς ως προς τη νέα πραγματικότητα: «Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας», ανέφερε.

Νέο μέτωπο έντασης διαμορφώνεται και γύρω από την παρουσία του Παύλου Πολάκη στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρά το γεγονός ότι από την Κουμουνδούρου διαμηνύεται πως μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν διαθέτει πλέον δικαίωμα συμμετοχής, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής δηλώνει αποφασισμένος να δώσει το «παρών».

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει με απόφαση της Κ.Ε. να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης».

Νέα Αριστερά: Μαζικές αποχωρήσεις και αβεβαιότητα

Ιδιαίτερα ρευστή εμφανίζεται η κατάσταση και στη Νέα Αριστερά, όπου οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Μετά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση του Οζγκιούρ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες αποχωρήσεις έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Στο επίκεντρο των σεναρίων βρίσκονται στελέχη όπως οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο φέρονται και οι Φωτίου και Τζούφη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά τις πληροφορίες περί αποσυσπείρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Λυκοπάντης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός: «Η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα που θα συνεχίσει την πορεία του».