Φερχάτ Οζγκιούρ: «Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Φερχάτ Οζγκιούρ
«Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα» ανέφερε σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ, λίγη ώρα μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

«Επισκέφτηκα τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και του παρέθεσα την επιστολή της παραίτησής μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Θα πορευτώ ως ανεξάρτητος βουλευτής» ανέφερε αρχικά ο κ. Οζγκιούρ.

Και πρόσθεσε: «Ξέρουμε το τέλμα της Νέας Αριστεράς, έκανα το βήμα της ανεξαρτητοποίησης τηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου. Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα».

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα συμμετάσχει στο κόμμα το οποίο αναμένεται να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής δήλωσε: «Προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα είναι στην επικαιρότητα».

Σχετικά με το αν θα ακολουθήσουν την ίδια οδό και άλλοι συνάδελφοί του, ο κ. Οζγκιούρ σημείωσε: «Να προχωρήσουμε σε κινήσεις ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Αφορά τους ίδιους. Να μείνουμε στη δικιά μου ανεξαρτητοποίηση».

