Κύκλοι της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση του Φερχάτ Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Νέα Αριστερά
«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας την αποχώρηση του βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και προσθέτουν «προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων».

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής Ροδόπης εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά μαζί με άλλους 10 βουλευτές.

Την Δευτέρα ο βουλευτής παρέστη στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών στο Χαλάνδρι, όπου μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά έχει πλέον στις τάξεις της 11 βουλευτές, μεταξύ των οποίων κάποιοι διαφωνούν με τη γραμμή της πλειοψηφία,ς που ασκεί έντονη κριτική στο εγχείρημα Τσίπρα.

«Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα» ανέφερε σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ, λίγη ώρα μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα συμμετάσχει στο κόμμα το οποίο αναμένεται να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής δήλωσε: «Προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα είναι στην επικαιρότητα».

