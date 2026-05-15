Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του Πρωθυπουργού στο 16ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ – «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030»

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ. Ο τίτλος του συνεδρίου «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αποτυπώνει την βούληση της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος να λειτουργήσει το συνέδριο σαν αφετηρία για την πορεία προς τις εθνικές κάλπες, με στόχο μια τρίτη θητεία.

Στην αρχή του συνεδρίου προβλήθηκε το βίντεο με τίτλο «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», στο οποίο μιλούν οι ίδιοι οι σύνεδροι για τις αξίες, τις αρχές και τις ιδέες που τους εκφράζουν.

Η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Kαραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα, ξεπερνώντας εμπόδια και μετατρέποντας σε ευκαιρίες τις δυσκολίες, κατακτώντας νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, και φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο συνέδριο, για να απαντήσουμε πρώτα από όλα σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία. Θα απαντήσουμε, αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε -τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας» είπε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας την εικόνα της Ελλάδας πριν από μια δεκαετία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν απολογισμό έργου για να καταδείξει πως η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται με αξιοπιστία και πάνω στη φράση «αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τρεις μεγάλες κατευθύνσεις της νέας θητείας της ΝΔ: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμη υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής μας θωράκισης και της διπλωματικής μας δράσης και τη θεσμική ανάταξη της πατρίδας με οδηγό ένα σύγχρονο Σύνταγμα.

Το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από τέσσερις λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο, ανέφερε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έμεινε πιστή στις δεσμεύσεις της.

Επειδή τα κάναμε, αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 2030, θα τα κάνουμε και αυτά, Αυτός ο λόγος ουσιαστικά αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης. Θα μιλήσω πολύ λίγο για την αντιπολίτευση γιατί και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν επιλέξαμε να συγκρουστούμε με την αντιπολίτευση, ούτε να επενδύσουμε στην τοξικότητα. Έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο που λέει όχι σε όλα, ναι στο τίποτα, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.