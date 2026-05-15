Μια γιγαντιαία «αόρατη» έξαρση μάγματος προκάλεσε χιλιάδες σεισμούς κάτω από νησί – Τι απέτρεψε την ηφαιστειακή έκρηξη

Μια γιγαντιαία «αόρατη» έξαρση μάγματος συγκλόνισε το νησί Σάο Ζορζ με χιλιάδες σεισμούς, προτού σταματήσει μυστηριωδώς λίγο πριν από την έκρηξη. Το Σάο Ζόρζε, είναι νησί στον Ατλαντικό ωκεανό που ανήκει στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στις Αζόρες.

Βαθιά κάτω από το νησί Σάο Ζορζ, μια τεράστια μάζα μάγματος ανέβηκε αθόρυβα από βάθος μεγαλύτερο των 20 χιλιομέτρων το 2022, πυροδοτώντας χιλιάδες σεισμούς και προκαλώντας φόβους για ηφαιστειακή έκρηξη.

Το λιωμένο πέτρωμα ανέβηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα, ικανή να γεμίσει 32.000 ολυμπιακές πισίνες, προτού ακινητοποιηθεί μόλις 1,6 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια σε μια «αποτυχημένη έκρηξη».

Τον Μάρτιο του 2022, χιλιάδες σεισμοί συγκλόνισαν το νησί Σάο Ζορζ στο αρχιπέλαγος των Αζορών της Πορτογαλίας, αφότου μια τεράστια μάζα μάγματος (λιωμένου πετρώματος) κινήθηκε ορμητικά προς τα πάνω από μεγάλο βάθος υπόκωφα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη υπό την επικεφαλής ερευνητών του UCL (University College London).

Το μάγμα ταξίδεψε από βάθος μεγαλύτερο των 20 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης, προτού σταματήσει μόλις 1,6 χιλιόμετρα κάτω από το νησί, αποφεύγοντας οριακά μια έκρηξη.

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι η άνοδος του μάγματος στο νησί Σάο Ζορζ των Αζορών συνέβη αθόρυβα με ελάχιστη σεισμική δραστηριότητα, ενώ η πλειονότητα των σεισμών σημειώθηκε μετά το τέλος της κίνησης.

Η ταχεία διείσδυση, που διήρκεσε λίγες ημέρες, περιλάμβανε ποσότητα μάγματος ικανή να γεμίσει περίπου 32.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Stephen Hicks από το Τμήμα Επιστημών της Γης του UCL, δήλωσε: «Επρόκειτο για μια αόρατη διείσδυση. Το μάγμα κινήθηκε γρήγορα μέσα από τον φλοιό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού του ήταν αθόρυβο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη για το αν θα συνέβαινε έκρηξη».

Αναπαράσταση της κρυφής κίνηση του μάγματος

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, διεξήχθη από μια διεθνή ομάδα που συνδύασε διάφορες μεθόδους για να εντοπίσει την υπόγεια διαδρομή του μάγματος στο νησί Σάο Ζορζ στις Αζόρες.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σεισμογράφους, τοποθετημένους τόσο στην ξηρά όσο και στον πυθμένα του Ατλαντικού, για να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη σεισμική δραστηριότητα του νησιού Σάο Ζορζ.

Ανέλυσαν επίσης δορυφορικές μετρήσεις και δεδομένα GPS για να παρακολουθήσουν πώς μετατοπίστηκε η επιφάνεια του νησιού κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Τα δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι το έδαφος πάνω από το ηφαίστειο ανυψώθηκε κατά περίπου 6 εκατοστά, επιβεβαιώνοντας ότι το μάγμα είχε εισχωρήσει στον αβαθή φλοιό κάτω από το νησί Σάο Ζορζ.

Ωστόσο, το μάγμα δεν διαπέρασε ποτέ την επιφάνεια, δημιουργώντας αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν «αποτυχημένη έκρηξη». Αυτές οι υπόγειες διεισδύσεις είναι σημαντικές επειδή βοηθούν στη δόμηση και την αναδιαμόρφωση των ηφαιστειογενών νησιών με την πάροδο του χρόνου.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι εξαιρετικά λεπτομερείς χάρτες σεισμών που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της μελέτης παρέχουν νέα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν αυτές οι γεωλογικές.

Τι απέτρεψε την έκρηξη

Το μάγμα ταξίδεψε προς τα πάνω μέσα από ένα από τα κύρια συστήματα ρηγμάτων του νησιού Σάο Ζορζ, γνωστό ως Ζώνη Ρήγματος Πίκο ντο Καρβάο (Pico do Carvão).

Παλαιότερες γεωλογικές μελέτες είχαν δείξει ότι αυτό το ρήγμα έχει προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της αναταραχής του 2022, ωστόσο, το ανερχόμενο μάγμα πυροδότησε χιλιάδες μικρότερους σεισμούς συγκεντρωμένους κατά μήκος του ρήγματος, αντί για έναν μεγάλο κύριο σεισμό.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ζώνη ρήγματος πιθανότατα λειτούργησε ως δίοδος που οδήγησε το μάγμα προς τα πάνω. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να επέτρεψε σε αέρια και ρευστά να διαφύγουν πλαγίως, μειώνοντας την πίεση στο εσωτερικό του μάγματος και εμποδίζοντάς το να εκραγεί.

Ο επικεφαλής συγγραφέας, Δρ. Pablo J. González από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών της Ισπανίας (IPNA-CSIC) στην Τενερίφη, δήλωσε: «Το ρήγμα λειτούργησε ταυτόχρονα ως αυτοκινητόδρομος και ως διαρροή. Βοήθησε το μάγμα να ανέβει, αλλά μπορεί επίσης να απέτρεψε μια έκρηξη».

Νέα Στοιχεία για την Πρόβλεψη Ηφαιστειακών Εκρήξεων

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι μεγάλες διεισδύσεις μάγματος μπορούν να συμβούν γρήγορα και με περιορισμένα προειδοποιητικά σημάδια. Η μελέτη αναδεικνύει επίσης πώς τα μεγάλα γεωλογικά ρήγματα μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το αν το μάγμα θα εκραγεί ή αν θα παγιδευτεί υπογείως.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη μελλοντική πρόβλεψη ηφαιστειακών κινδύνων.

Ο Δρ. Ricardo Ramalho από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, συνεταιριστής της μελέτης, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη υποστήριξε τις τοπικές αρχές στην αξιολόγηση μιας πιθανής ηφαιστειακής απειλής, αναδεικνύοντας την αξία του συνδυασμού χερσαίων και θαλάσσιων γεωφυσικών δεδομένων για την ακριβή ανίχνευση και τον εντοπισμό σεισμικών συμβάντων και παραμόρφωσης του εδάφους».

Η καθηγήτρια Ana Ferreira από το Τμήμα Επιστημών της Γης του UCL πρόσθεσε: «Η εξασφάλιση επείγουσας χρηματοδότησης από το NERC για την πρόσβαση σε εξοπλισμό από το Κέντρο Γεωφυσικού Εξοπλισμού (GEF), παράλληλα με την πρόσθετη υποστήριξη από την Πορτογαλία, ήταν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια και ένα σαφές παράδειγμα διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών και πολιτικών ιδρυμάτων στην Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία».

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Συμβούλιο Έρευνας Φυσικού Περιβάλλοντος (NERC; Ηνωμένο Βασίλειο), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), το Ίδρυμα για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (FCT; Πορτογαλία), την Κρατική Υπηρεσία Έρευνας (Ισπανία) και την Περιφερειακή Κυβέρνηση των Αζορών.

Η υποστήριξη για την πόντιση του εξοπλισμού στη θάλασσα παρασχέθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Πορτογαλίας (Marinha Portuguesa), ενώ ο γεωφυσικός εξοπλισμός προήλθε από το Κέντρο Γεωφυσικού Εξοπλισμού (GEF) του NERC.

Στα ιδρύματα που συμμετείχαν στην έρευνα περιλαμβάνονταν το UCL, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών της Ισπανίας (IPNA-CSIC), το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (Universidade de Lisboa, Πορτογαλία), το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Λισαβόνας (Instituto Politécnico de Lisboa, Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο της Έβορα (University of Évora, Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο της Μπέιρα Ιντεριόρ (University of Beira Interior, Πορτογαλία), το Κέντρο Σεισμοηφαιστειακής Πληροφόρησης και Επιτήρησης των Αζορών (CIVISA; Πορτογαλία), το Ινστιτούτο Έρευνας Ηφαιστειολογίας και Αξιολόγησης Κινδύνων (IVAR), το Πανεπιστήμιο των Αζορών (UAc), το Πανεπιστήμιο του Αλγκάρβε (Πορτογαλία), το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA; Πορτογαλία), το AIR Centre (Πορτογαλία) και το C4G (Πορτογαλία).