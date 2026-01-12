«Μίλησαν» πετρώματα 3,7 δισ. ετών: Η εντυπωσιακή ανακάλυψη για τη γέννηση Γης και Σελήνης

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Πετρώματα ηλικίας 3,7 δισεκατομμυρίων ετών αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκαν η Γη και η Σελήνη

Αρχαία πετρώματα από την Αυστραλία αποκαλύπτουν πώς μια καταστροφική κοσμική σύγκρουση βοήθησε στη δημιουργία της Σελήνης — και καθυστέρησε την ανάδυση των ηπείρων της Γης.

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι ήπειροι «ξεφλουδίζουν» – Τι συμβαίνει στα έγκατα της Γης

Επιστήμονες που μελετούν μικροσκοπικούς κρυστάλλους αστρίου μέσα στα αρχαιότερα ηφαιστειακά πετρώματα της Αυστραλίας αποκάλυψαν νέα στοιχεία για την πρώιμη ιστορία του εσωτερικού της Γης, τον σχηματισμό των ηπείρων και την προέλευση της Σελήνης. Αυτά τα ορυκτά λειτουργούν σαν χρονοκάψουλες, διατηρώντας χημικά σήματα από δισεκατομμύρια χρόνια πριν.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν η διδακτορική φοιτήτρια Matilda Boyce και σε αυτήν συμμετείχαν επιστήμονες από τη Σχολή Γης και Ωκεανών του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας (UWA), το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, τη Γεωλογική Υπηρεσία της Δυτικής Αυστραλίας και το Πανεπιστήμιο Curtin. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

«Οι δύο ήπειροι θα συγκρουστούν»: Η μετατόπιση της Αυστραλίας προς την Ασία προκαλεί προβλήματα στα GPS και οι επιστήμονες προειδοποιούν για τεράστιες επιπτώσεις

Στο επίκεντρο της μελέτης τα αρχαιότερα πετρώματα στη Γη

Η ομάδα επικεντρώθηκε σε ανορθοσίτες που σχηματίστηκαν πριν από περίπου 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια και συλλέχθηκαν από την περιοχή Murchison της Δυτικής Αυστραλίας. Αυτά τα πετρώματα είναι τα παλαιότερα γνωστά στην αυστραλιανή ήπειρο και κατατάσσονται μεταξύ των πιο αρχαίων πετρωμάτων που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στη Γη.

«Ο χρόνος και ο ρυθμός της πρώιμης ανάπτυξης του φλοιού της Γης παραμένουν αμφιλεγόμενα ζητήματα λόγω της σπανιότητας πολύ αρχαίων πετρωμάτων», δήλωσε η κ. Boyce.

Λύθηκε το μυστήριο σχετικά με το πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτες ήπειροι της Γης – Η εκπληκτική ανακάλυψη

Για να ξεπεράσουν αυτή την πρόκληση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνικές υψηλής ακρίβειας για να εξετάσουν ανέπαφα τμήματα κρυστάλλων πλαγιόκλαστου αστρίου. Αυτές οι περιοχές διατηρούν το ισοτοπικό “αποτύπωμα” του αρχαίου μανδύα της Γης, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις συνθήκες που επικρατούσαν στον πλανήτη κατά τα πρώτα στάδια της ύπαρξής του.

Πότε άρχισαν να αναπτύσσονται οι ήπειροι της Γης

Τα χημικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι ήπειροι της Γης δεν άρχισαν να σχηματίζονται αμέσως μετά τη δημιουργία του πλανήτη. Αντίθετα, η σημαντική ηπειρωτική ανάπτυξη φαίνεται να ξεκίνησε πριν από περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή χονδρικά ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά τη γέννηση της Γης.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα αμφισβητεί παγιωμένες παραδοχές σχετικά με το πόσο γρήγορα η Γη ανέπτυξε τις ηπείρους της και παρέχει ένα νέο πλαίσιο για την κατανόηση της πρώιμης εξέλιξης του πλανήτη.

Συνδέοντας την προέλευση της Γης και της Σελήνης

Οι ερευνητές συνέκριναν επίσης τα αποτελέσματά τους με δεδομένα από σεληνιακούς ανορθοσίτες που μεταφέρθηκαν πίσω στη Γη κατά τη διάρκεια των αποστολών Apollo της NASA. «Οι ανορθοσίτες είναι σπάνια πετρώματα στη Γη, αλλά πολύ συνηθισμένα στη Σελήνη», δήλωσε η κ. Boyce. «Η σύγκρισή μας έδειξε συνέπεια με τη θεωρία ότι η Γη και η Σελήνη είχαν την ίδια αρχική σύσταση πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει τη θεωρία ότι ένας πλανήτης συγκρούστηκε με την πρώιμη Γη και η πρόσκρουση αυτή, η οποία απελευθέρωσε τεράστια ενέργεια, οδήγησε στον σχηματισμό της Σελήνης».

Η μελέτη υποστηρίχθηκε από χρηματοδότηση του Αυστραλιανού Ερευνητικού Συμβουλίου (Australian Research Council).

 

