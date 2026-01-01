Το μυστικό των πρώτων ηπείρων: Πετρώματα-χρονοκάψουλες 3,7 δισ. ετών αποκαλύπτουν το «χαμένο» παρελθόν της Γης

Σύνοψη από το

  • Αρχαία πετρώματα στην Αυστραλία υποδηλώνουν ότι οι ήπειροι της Γης σχηματίστηκαν αργότερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα και ότι μοιράζονται μια κοινή καταγωγή με τη Σελήνη.
  • Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ήπειροι άρχισαν να αναπτύσσονται σχετικά αργά στην ιστορία της Γης, περίπου πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
  • Η σύγκριση των ευρημάτων με σεληνιακούς ανορθίτες έδειξε ότι «η Γη και η Σελήνη είχαν την ίδια αρχική σύσταση πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια», ενισχύοντας τη θεωρία της κοσμικής σύγκρουσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Γη ήπειροι
AI Generated @vecstock / Freepik

Αρχαία πετρώματα στην Αυστραλία υποδηλώνουν ότι οι ήπειροι της Γης σχηματίστηκαν αργότερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα και ότι μοιράζονται μια κοινή καταγωγή με τη Σελήνη.

«Μπορεί να αλλάξει στο μέλλον»: Προσομοιώσεις του μυστηριώδους πυρήνα της Γης μόλις αποκάλυψαν κάτι απροσδόκητο

Η μελέτη, η οποία επικεντρώθηκε σε κρυστάλλους αστρίου που διατηρήθηκαν στα αρχαιότερα μαγματικά πετρώματα της Αυστραλίας, ρίχνει νέο φως στην πρώιμη εξέλιξη του μανδύα και των ηπείρων της Γης, καθώς και στην προέλευση της Σελήνης.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν η υποψήφια διδάκτωρ Matilda Boyce, η οποία συνεργάστηκε με επιστήμονες από τη Σχολή Γης και Ωκεανών του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας (UWA), το Πανεπιστήμιο του Bristol, τη Γεωλογική Υπηρεσία της Δυτικής Αυστραλίας και το Πανεπιστήμιο Curtin. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

Υπάρχει ένα κρυμμένο «βασίλειο» στον πυρήνα της Γης – Η μυστηριώδης ζώνη κάτω από τα πόδια μας που μπερδεύει τους επιστήμονες

Για τις ανάγκες της μελέτης, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε ανορθίτες ηλικίας 3,7 δισεκατομμυρίων ετών από την περιοχή Murchison της Δυτικής Αυστραλίας. Τα πετρώματα αυτά είναι τα αρχαιότερα που έχουν εντοπιστεί στην αυστραλιανή ήπειρο και συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο παλαιών σε ηλικία πετρωμάτων που έχουν βρεθεί ποτέ στη Γη.

Ιχνηλατώντας την ιστορία του μανδύα

«Ο χρόνος και ο ρυθμός της πρώιμης ανάπτυξης του φλοιού της Γης παραμένουν αντικείμενο επιστημονικής διαφωνίας, λόγω της σπανιότητας εξαιρετικά αρχαίων πετρωμάτων», δήλωσε η κ. Boyce. «Χρησιμοποιήσαμε αναλυτικές μεθόδους υψηλής ακρίβειας για να απομονώσουμε τα ανέπαφα τμήματα κρυστάλλων πλαγιοκλάστου αστρίου,  που καταγράφουν το ισοτοπικό “αποτύπωμα” του αρχαίου μανδύα».

Τι κρύβεται στη βάση του μανδύα; Η σεισμική ανισοτροπία «φωτίζει» τις τεράστιες «μπάλες» της Γης

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ήπειροι άρχισαν να αναπτύσσονται σχετικά αργά στην ιστορία της Γης, περίπου πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά τον σχηματισμό του πλανήτη.

Κοινή καταγωγή για Γη και Σελήνη

Η μελέτη συνέκρινε επίσης τα αποτελέσματα με μετρήσεις από σεληνιακούς ανορθίτες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος Apollo της NASA.

«Οι ανορθίτες είναι σπάνια πετρώματα στη Γη, αλλά πολύ συνηθισμένα στη Σελήνη», δήλωσε η κ. Boyce.  «Η σύγκρισή μας έδειξε ότι η Γη και η Σελήνη είχαν την ίδια αρχική σύσταση πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό στηρίζει τη θεωρία ότι ένας πλανήτης συγκρούστηκε με την πρώιμη Γη και η πρόσκρουση αυτή, υψηλής ενέργειας, οδήγησε στον σχηματισμό της Σελήνης», πρόσθεσε.

*Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Έρευνας (Australian Research Council) μέσω της επιχορήγησης DP200103208 (T.K., T.E., S.W.). Οι αναλύσεις ισοτόπων στροντίου στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας (UWA) πραγματοποιήθηκαν με εξοπλισμό που χρηματοδοτήθηκε επίσης από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Έρευνας (LE100100203 και LE150100013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το 1 πράγμα που θέλει ένας γιατρός να κάνετε αμέσως μετά από ένα βαρύ γιορτινό γεύμα

Πάρτε βιταμίνη D την κατάλληλη ώρα, επιλέξτε ένα υγιεινό σνακ πριν τον ύπνο και άλλα 3 tips υγείας για το 2026

Βουλγαρία: Η χώρα υιοθέτησε το ευρώ σχεδόν 20 χρόνια μετά την ένταξή της στην Ε.Ε.

ΦΠΑ: Μειωμένος κατά 30% από σήμερα σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:05 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ο «θησαυρός» κάτω από το χωράφι αγρότη και το απρόσμενο εύρημα 5.000 ετών – Αρχαιολογική ανακάλυψη πριν από την κατασκευή δρόμου ξαναγράφει την ιστορία μίας περιοχής

Ένα ταξίδι στον χρόνο, που εκτείνεται από τη Νεολιθική εποχή μέχρι το ρωμαϊκό παρελθόν της Βρε...
05:00 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

2026: Το εορταστικό Doodle της Google για το νέο έτος

Με ένα ξεχωριστό doodle υποδέχτηκε η Google το 2026. Για τον εορτασμό της νέας χρονιάς η Googl...
23:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

«Χρυσή» λάμψη σε χριστιανικό μοναστήρι: Ανακαλύφθηκαν σπάνια νομίσματα και εντυπωσιακό δαχτυλίδι – Έμειναν άθικτα για 1.400 χρόνια

Ισραηλινοί αρχαιολόγοι έφεραν πρόσφατα στο φως αρχαίο χρυσό σε ένα άλλοτε χριστιανικό μοναστήρ...
15:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Σαν «κρεμμύδι»: Επιστήμονες λύνουν το μυστήριο του πυρήνα της Γης και αποκαλύπτουν την πολυεπίπεδη δομή του

Τα σεισμικά κύματα που διέρχονται από τον εσωτερικό πυρήνα της Γης έχουν αποκαλύψει πολλά για ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι