Το μυστικό των πρώτων ηπείρων: Πετρώματα-χρονοκάψουλες 3,7 δισ. ετών αποκαλύπτουν το «χαμένο» παρελθόν της Γης

Αρχαία πετρώματα στην Αυστραλία υποδηλώνουν ότι οι ήπειροι της Γης σχηματίστηκαν αργότερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα και ότι μοιράζονται μια κοινή καταγωγή με τη Σελήνη.

Η μελέτη, η οποία επικεντρώθηκε σε κρυστάλλους αστρίου που διατηρήθηκαν στα αρχαιότερα μαγματικά πετρώματα της Αυστραλίας, ρίχνει νέο φως στην πρώιμη εξέλιξη του μανδύα και των ηπείρων της Γης, καθώς και στην προέλευση της Σελήνης.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν η υποψήφια διδάκτωρ Matilda Boyce, η οποία συνεργάστηκε με επιστήμονες από τη Σχολή Γης και Ωκεανών του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας (UWA), το Πανεπιστήμιο του Bristol, τη Γεωλογική Υπηρεσία της Δυτικής Αυστραλίας και το Πανεπιστήμιο Curtin. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

Για τις ανάγκες της μελέτης, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε ανορθίτες ηλικίας 3,7 δισεκατομμυρίων ετών από την περιοχή Murchison της Δυτικής Αυστραλίας. Τα πετρώματα αυτά είναι τα αρχαιότερα που έχουν εντοπιστεί στην αυστραλιανή ήπειρο και συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο παλαιών σε ηλικία πετρωμάτων που έχουν βρεθεί ποτέ στη Γη.

Ιχνηλατώντας την ιστορία του μανδύα

«Ο χρόνος και ο ρυθμός της πρώιμης ανάπτυξης του φλοιού της Γης παραμένουν αντικείμενο επιστημονικής διαφωνίας, λόγω της σπανιότητας εξαιρετικά αρχαίων πετρωμάτων», δήλωσε η κ. Boyce. «Χρησιμοποιήσαμε αναλυτικές μεθόδους υψηλής ακρίβειας για να απομονώσουμε τα ανέπαφα τμήματα κρυστάλλων πλαγιοκλάστου αστρίου, που καταγράφουν το ισοτοπικό “αποτύπωμα” του αρχαίου μανδύα».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ήπειροι άρχισαν να αναπτύσσονται σχετικά αργά στην ιστορία της Γης, περίπου πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά τον σχηματισμό του πλανήτη.

Κοινή καταγωγή για Γη και Σελήνη

Η μελέτη συνέκρινε επίσης τα αποτελέσματα με μετρήσεις από σεληνιακούς ανορθίτες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος Apollo της NASA.

«Οι ανορθίτες είναι σπάνια πετρώματα στη Γη, αλλά πολύ συνηθισμένα στη Σελήνη», δήλωσε η κ. Boyce. «Η σύγκρισή μας έδειξε ότι η Γη και η Σελήνη είχαν την ίδια αρχική σύσταση πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό στηρίζει τη θεωρία ότι ένας πλανήτης συγκρούστηκε με την πρώιμη Γη και η πρόσκρουση αυτή, υψηλής ενέργειας, οδήγησε στον σχηματισμό της Σελήνης», πρόσθεσε.

*Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Έρευνας (Australian Research Council) μέσω της επιχορήγησης DP200103208 (T.K., T.E., S.W.). Οι αναλύσεις ισοτόπων στροντίου στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας (UWA) πραγματοποιήθηκαν με εξοπλισμό που χρηματοδοτήθηκε επίσης από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Έρευνας (LE100100203 και LE150100013).