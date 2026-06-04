Ουκρανία: Καρέ καρέ η στιγμή που ζαρκάδι χτυπάει ηλικιωμένη μέσα σε πόλη – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην πόλη Μιρχόροντ της Ουκρανίας, όταν ένα ζαρκάδι χτύπησε μία ηλικιωμένη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το σημείο.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το ζώο να συγκρούεται με τη γυναίκα σε δρόμο της πόλης, πριν τραπεί αμέσως σε φυγή.

Το βίντεο

Το βίντεο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ ότι πρόκειται για μια «υπόθεση εγκατάλειψης μετά από τροχαίο» με δράστη ένα άγριο ζώο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένης σύμφωνα με το πολωνικό TVP.