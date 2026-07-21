Έξυπνες κάμερες: 4.000 κλήσεις στην Αττική – Σε πλήρη λειτουργία εντός 10 ημερών οι «388» της Περιφέρειας

Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις «έξυπνες κάμερες» στην Αττική, ενώ αναμένεται η πλήρης λειτουργία 388 νέων καμερών της Περιφέρειας Αττικής εντός των επόμενων 10 ημερών. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιβεβαίωσε την επίλυση τεχνικών ζητημάτων και την επέκταση του συστήματος με δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών παραβάσεων.

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κάμερες τροχαία κλήση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις «έξυπνες κάμερες» στην Αττική, ενώ 388 νέες κάμερες της Περιφέρειας αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.
  • Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε ότι τα τεχνικά ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί και οι νέες κάμερες θα καταγράφουν σε πρώτη φάση αποκλειστικά παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.
  • Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πιλοτική λειτουργία ακόμη δύο καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες θα έχουν δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών παραβάσεων, όπως η μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας και η χρήση κινητού τηλεφώνου.

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Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις «έξυπνες κάμερες» που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, η κτηματογράφηση της χώρας έχει φθάσει στο 99%, με στόχο την ολοκλήρωση των βασικών λειτουργιών του Εθνικού Κτηματολογίου έως το τέλος του 2026.

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Αναφερόμενος στο σύστημα των «έξυπνων καμερών», ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε ότι οι περίπου 4.000 κλήσεις που ήδη έχουν βεβαιωθεί έχουν αποσταλεί στους παραβάτες, ενώ τα τεχνικά ζητήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική φάση λειτουργίας του συστήματος έχουν αντιμετωπιστεί.

«Όποια λάθη υπήρξαν έχουν εξαλειφθεί», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το σύστημα λειτουργεί, πλέον, υπό κανονικές συνθήκες.

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Οι κάμερες της Περιφέρειας

Ο κ. Παπαστεργίου γνωστοποίησε, επίσης, ότι ήδη έχουν τοποθετηθεί 388 νέες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής και αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό τους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι κάμερες θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες και σε πρώτη φάση θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Οι παραβάσεις, όπως εξήγησε, καταχωρίζονται αυτόματα στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου εκδίδονται και αποστέλλονται οι σχετικές πράξεις βεβαίωσης.

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Παράλληλα, προανήγγειλε την πιλοτική λειτουργία ακόμη δύο καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ευρύτερη ανάπτυξη του σχετικού δικτύου. Οι συγκεκριμένες κάμερες θα έχουν δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών παραβάσεων, όπως η μη χρήση προστατευτικού κράνους από δικυκλιστές, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Για τις λεωφορειολωρίδες, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η καταγραφή των παραβάσεων πραγματοποιείται προς το παρόν αποκλειστικά από τις δέκα ειδικές κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε αστικά λεωφορεία.

Πηγή: ΑΠΕ

 

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