Ηθοποιός του Sex and the city κοιμόταν στα πατώματα στο Παρίσι για 6 μήνες – Μπορούσε να αγοράσει μόνο αγγούρι και τυρί

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Ο ηθοποιός, Jason Lewis περιέγραψε αναλυτικά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν μετακόμισε στην Ευρώπη σε ηλικία 21 ετών για να εργαστεί ως μοντέλο.

Ο σύντροφος της Samantha Jones (Kim Cattrall) στο ‘Sex and the city‘ θυμάται τον δύσβατο δρόμο του προς τη δόξα, καθώς και το γεγονός πως έπρεπε να κοιμάται στα πατώματα στο Παρίσι σχεδόν χωρίς καθόλου χρήματα για φαγητό, πριν κλείσει τον ρόλο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά των ’90s.

Η άγνωστη περίοδος φτώχειας πριν από το «Sex and the City»

«Λιμοκτονούσα για ένα διάστημα», μοιράστηκε σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast της συμπρωταγωνίστριάς του Kristin Davis, «Are You a Charlotte?».

Ο Lewis, 55 ετών, έψαχνε να βρει αρτοποιεία και έκλεβε μια μπαγκέτα. «Μετά, πήγαινα σε κάποιο καφέ… έπαιρνα ένα βαζάκι από τη μουστάρδα τους, την έριχνα πάνω (στη μπαγκέτα) κι έτσι έτρωγα σάντουιτς με μουστάρδα για τα περισσότερα γεύματά μου», συνέχισε.

«Έτσι, κοιμόμουν στα πατώματα», είπε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Mr. Brooks» στη Davis, 61 ετών, εξηγώντας ότι η ζωή του άλλαξε όταν έκλεισε μια δουλειά.

«Νομίζω ότι τα πρώτα μου αξιοπρεπή χρήματα άρχισαν να έρχονται περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα», δήλωσε ο Lewis. «Οπότε υπήρξε μια περίοδος λιμοκτονίας περίπου έξι μηνών, κατά την οποία μπορούσα να αγοράσω μόνο ένα αγγούρι κι ένα κομμάτι τυρί». «Ήταν εύκολο πάντως να παραμένεις αδύνατος», είπε αστειευόμενος.

Πώς άλλαξε η τύχη του

Ο Lewis έκανε το ντεμπούτο του στο «SATC» το 2003, κατά την έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς, ως Smith σε ηλικία 32 ετών.

Η Samantha, η οποία εργαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, βοήθησε την καριέρα του Smith να εκτοξευθεί, καθώς η σχέση τους πήρε μια αναπάντεχα σοβαρή τροπή. Το ζευγάρι των χαρακτήρων έμεινε μαζί ακόμα και όταν η Samantha έδινε μάχη με τον καρκίνο, και παρέμειναν τελικά μαζί όταν η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004.

Ο Lewis επανέλαβε τον ρόλο του στην ταινία «Sex and the City» το 2008 και στη συνέχεια του 2010, αν και ο χαρακτήρας του και εκείνος της Cattrall είχαν χωρίσει και παρέμειναν φίλοι.

Δεν του ζητήθηκε να επιστρέψει στο καστ χωρίς τη Cattrall για την αναβίωση του HBO «And Just Like That», η οποία ακυρώθηκε ύστερα από τρεις σεζόν το περασμένο καλοκαίρι.

Η Cattrall, 69 ετών, δεν υπέγραψε για τη σειρά, πέρα από μια σύντομη έκτακτη συμμετοχή (cameo) στη 2η σεζόν, εν μέσω της πολυσυζητημένης διαμάχης της με τη Sarah Jessica Parker, που υποδυόταν την Carrie Bradshaw.

Επιπλέον, η ηθοποιός δήλωσε στον Piers Morgan σε συνέντευξή της το 2017 ότι δεν ήταν «ποτέ φίλη» με τις υπόλοιπες συμπρωταγωνίστριές της, αφήνοντας αιχμές για τη Davis (Charlotte York) και τη Cynthia Nixon (Miranda Hobbes).

Ο Lewis, στο μεταξύ, εξαφανίστηκε εντελώς από τα φώτα της δημοσιότητας αφού διαγωνίστηκε στο «Dancing With the Stars» κατά την 31η σεζόν το 2022.

Ωστόσο, επανεμφανίστηκε τον Μάιο για να ανακοινώσει ότι μετακόμισε στην Κόστα Ρίκα και έχει γράψει μια σειρά βιβλίων φαντασίας εννέα τόμων, η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα.

«Μετά από τρία χρόνια, είχε έρθει η ώρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.