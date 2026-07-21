Traffic Commander: Κάμερες με ΑΙ στους δρόμους της Αττικής – Πώς θα αντιμετωπίζονται τα έκτακτα περιστατικά

Ένα νέο, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, παρουσιάζεται σήμερα στην Αττική με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών. Το σύστημα αξιοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τροχαίας και τη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το ΕΚΑΒ.

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Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νέο, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander, θα παρουσιαστεί στις 21 Ιουλίου 2026. Στόχος του είναι η βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής.
  • Το σύστημα αξιοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, παρέχοντας στην Τροχαία αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες για την άμεση παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας. Οι αρμόδιες Αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν γρηγορότερα συμβάντα και να επεμβαίνουν άμεσα.
  • Παράλληλα, το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον νέο, σύγχρονο Θάλαμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα νέο, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander, παρουσιάζεται σήμερα (21/7), με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Το σύστημα αξιοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, παρέχοντας στην Τροχαία αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες για την άμεση παρακολούθηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες Aρχές, θα μπορούν να εντοπίζουν γρηγορότερα ακινητοποιημένα οχήματα ή άλλα συμβάντα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση και να επεμβαίνουν άμεσα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη αποκατάσταση της ροής της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ, διευκολύνοντας τον συντονισμό των υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον νέο Θάλαμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Κυκλοφορίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πιο σύγχρονος που έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα στη χώρα.

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