Κίνα: Διάσημος σκύλος του TikTok φέρεται να κλάπηκε και να πουλήθηκε για κατανάλωση – Οργή στα social media

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κίνα η υπόθεση του Τσουτόου, ενός διάσημου Border Collie με περισσότερους από 1,58 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα Douyin, ο οποίος φέρεται να απήχθη και στη συνέχεια να πουλήθηκε σε εστιατόριο που σερβίρει κρέας σκύλου.

Ο ιδιοκτήτης του, ταξιδιωτικός influencer Γκουό από την επαρχία Χενάν, δηλώνει αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο για την υπόθεση, η οποία έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το εμπόριο κρέατος σκύλων και την προστασία των κατοικίδιων ζώων στην Κίνα.

Η εξαφάνιση του Τσουτόου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Asia One και South China Morning Post, ο σκύλος εξαφανίστηκε στις 11 Μαΐου από το αγρόκτημα της οικογένειας, ενώ ο Γκουό βρισκόταν σε ταξίδι.

Ο πατέρας του influencer, που φρόντιζε το ζώο εκείνες τις ημέρες, διαπίστωσε ότι ο Τσουτόου είχε εξαφανιστεί από την αυλή. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψε δύο άτομα να αρπάζουν τον σκύλο και να τον μεταφέρουν με ηλεκτρικό δίκυκλο.

Ο Γκουό διέκοψε αμέσως το ταξίδι του και επέστρεψε για να συμμετάσχει στις έρευνες μαζί με εθελοντές και τοπικές αρχές.

«Τον πούλησαν για 26 δολάρια»

Στις 26 Μαΐου ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με άνδρα που θεωρεί ύποπτο για την κλοπή και προσφέρθηκε να καταβάλει 10.000 γουάν, περίπου 1.500 δολάρια, για να πάρει πίσω τον σκύλο του.

Ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι θεώρησε τον Τσουτόου αδέσποτο ζώο που τον ακολουθούσε. Ο Γκουό απέρριψε τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι ο σκύλος φορούσε τόσο περιλαίμιο όσο και συσκευή GPS.

Κατά τη διάρκεια μεταγενέστερης επικοινωνίας, ο influencer πληροφορήθηκε ότι ο σκύλος είχε ήδη πωληθεί σε έμπορο σκύλων έναντι περίπου 26 δολαρίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, το ζώο μεταπωλήθηκε, θανατώθηκε και καταναλώθηκε.

Όταν ο Γκουό επιχείρησε να εντοπίσει έστω τα λείψανα του κατοικιδίου του, εργαζόμενος του καταστήματος φέρεται να του απάντησε ότι ό,τι είχε απομείνει «είχε πεταχτεί στα σκουπίδια εδώ και καιρό».



«Ο σκύλος πέθανε, σταμάτα να κάνεις φασαρία»

Ο φερόμενος ως δράστης της κλοπής δεν ζήτησε συγγνώμη, ενώ σύμφωνα με τον Γκουό φέρεται να δήλωσε: «Ο σκύλος είναι νεκρός, σταμάτα να κάνεις φασαρία».

Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι δεν παραβίασε τον νόμο.

Νομικό κενό για τα κατοικίδια

Η υπόθεση έχει αναδείξει τα περιορισμένα νομικά μέσα προστασίας των κατοικίδιων ζώων στην Κίνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα δεν διαθέτει ολοκληρωμένη νομοθεσία που να απαγορεύει την κακοποίηση κατοικίδιων, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται νομικά ως κλοπή περιουσιακού στοιχείου.

Νομικοί επισημαίνουν ότι για να ασκηθούν ποινικές διώξεις για κλοπή, η αξία του αντικειμένου πρέπει να ξεπερνά συγκεκριμένο χρηματικό όριο, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Παρά τα εμπόδια, ο Γκουό έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί εξωδικαστικό συμβιβασμό.

«Σκοπεύω να προχωρήσω νομικά», έγραψε σε ανάρτησή του, ευχαριστώντας όσους στήριξαν δημόσια την προσπάθειά του.

Νέα συζήτηση για το εμπόριο κρέατος σκύλων

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το εμπόριο κρέατος σκύλων.

Αν και δεν υπάρχει πανεθνική απαγόρευση κατανάλωσης σκύλων στην Κίνα, οι σκύλοι έχουν αφαιρεθεί από τον επίσημο κατάλογο εκτρεφόμενων ζώων από το 2020, ενώ πόλεις όπως η Σενζέν και η Ζουχάι έχουν ήδη απαγορεύσει την κατανάλωση σκύλων και γατών.