Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους – ΦΩΤΟ

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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα έπειτα από συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία, μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

HIRVATİSTAN’DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ: ÇOK SAYIDA ÖLÜ OLDUĞU BİLDİRİLİYOR

Hırvatistan’ın Medulin bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre birkaç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Perşembe günü Hırvatistan’ın batısındaki Medulin bölgesinde meydana gelen pic.twitter.com/DQzjQFxs6c — Balkan Postası (@balkanpostasi) June 4, 2026

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters