Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους – ΦΩΤΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα έπειτα από συντριβή μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τους θανάτους, ενώ κροατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη για δύο ακόμη άτομα.

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Διεθνή Νέα

Κροατία, συντριβή αεροσκάφους
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας.
  • Η αστυνομία τόνισε ότι τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων.
  • Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Γερμανία, σύμφωνα με την ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα έπειτα από συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία, μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

 

 

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

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