Η Ισπανία γιορτάζει το Μουντιάλ: Η βασιλική οικογένεια υποδέχθηκε τους παγκόσμιους πρωταθλητές

Η εθνική Ισπανίας επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με χιλιάδες φιλάθλους να ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Η ημέρα των εορτασμών ξεκίνησε με την επίσημη υποδοχή της ομάδας από τη βασιλική οικογένεια στο Παλάτι της Θαρθουέλα και συνεχίστηκε με επίσκεψη στο Μέγαρο Μονκλόα, όπου τους υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Υποδοχή από τη βασιλική οικογένεια

Κατά την υποδοχή στο Παλάτι της Θαρθουέλα, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, μαζί με την πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία, χαιρέτησαν έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Από τις πιο θερμές στιγμές ήταν ο εγκάρδιος εναγκαλισμός του βασιλιά με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Μετά την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία, οι διεθνείς ξέσπασαν σε συνθήματα «¡Campeones, campeones!» («Πρωταθλητές, πρωταθλητές!»), σπάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο.

Η Λεονόρ και η Σοφία εμφανίστηκαν φορώντας τις λευκές φανέλες της εθνικής Ισπανίας, ενώ η βασίλισσα Λετίθια επέλεξε κόκκινο φόρεμα, αποτίοντας με τον τρόπο της φόρο τιμής στη «Ρόχα».

Στο τέλος της συνάντησης, η εθνική ομάδα πρόσφερε στη βασιλική οικογένεια τη νέα φανέλα της Ισπανίας, πάνω στην οποία ήταν κεντημένο το δεύτερο αστέρι, σύμβολο της δεύτερης κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο βασιλιάς Φελίπε: «Ήταν ένας επικός θρίαμβος»

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’ συνεχάρη τους διεθνείς κατά την υποδοχή τους στο Παλάτι της Θαρθουέλα, χαρακτηρίζοντας την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου «επικό θρίαμβο».

«Ήταν προνόμιο και χαρά για εμάς να σας παρακολουθήσουμε στον τελικό και να γιορτάσουμε μαζί σας τη στιγμή που σηκώσατε το τρόπαιο. Δεκαέξι χρόνια μετά, χάρη σε εσάς, η Ισπανία είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου», ανέφερε, ευχαριστώντας τους παίκτες για την προσπάθειά τους.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη διοργάνωση, λέγοντας πως «υποφέρατε, επιστρέφετε κουρασμένοι και με τραυματισμούς, δεχθήκατε και κριτική, αλλά όλα αυτά ωχριούν μπροστά στη χαρά που χαρίσατε φέρνοντας το Κύπελλο στην Ισπανία».

👑Los campeones del mundo ya están en el Palacio de la Zarzuela La selección española visita a los Reyes tras conquistar el #MundialRTVE ⭐⭐#EspañaSuperestrella #LaSegundaEsNuestra ⭕https://t.co/qSayUdEPKg pic.twitter.com/xyl3ZT4pgi — RTVE (@rtve) July 20, 2026

Their Majesties King Felipe and Queen Letizia, accompanied by Princess Leonor and Infanta Sofía, welcome the Spanish national team. #VamosEspaña#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WW2o2P1YtQ — Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) July 20, 2026



Σάντσεθ: «Γιατί να μη σκεφτούμε ότι το 2030 οι τίτλοι θα γίνουν τρεις;»

Κατά την υποδοχή της εθνικής ομάδας στο Μέγαρο Μονκλόα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συνεχάρη τους παγκόσμιους πρωταθλητές για την επιτυχία τους.

«Θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Πρώτον για το ποδόσφαιρο που παίξατε, δεύτερον για την προσπάθειά σας και τρίτον για τη νίκη», δήλωσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του για το μέλλον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί να μη σκεφτούμε ότι το 2030 οι τίτλοι θα γίνουν τρεις;», αναφερόμενος στην προοπτική κατάκτησης και τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι διεθνείς φωτογραφήθηκαν μαζί με τον πρωθυπουργό, ενώ ακολούθησαν οι καθιερωμένες δηλώσεις και η επίσημη τελετή.

Baena no ha mirado a Pedro Sánchez. Cojones de toro. pic.twitter.com/TZndauX3cb — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) July 20, 2026

📺 TV en DIRECTO | Pedro Sánchez agradece a la Selección su visita a La Moncloa: “Dar inmensas gracias a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria” https://t.co/H0uGdsT1fG pic.twitter.com/L4o7h32jkd — EL PAÍS (@el_pais) July 20, 2026

Παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης

Μετά τις θεσμικές επισκέψεις, η εθνική ομάδα επιβιβάστηκε στα ανοιχτά λεωφορεία της παρέλασης των πρωταθλητών.

Η πομπή ακολουθεί διαδρομή μέσω των οδών Πρινσέσα, Αλμπέρτο Αγκιλέρα, Καρράνθα, Σαγάστα, Χενοβά, Γκόγια, Σεράνο, της Πλατείας Ανεξαρτησίας, της Πύλης της Αλκαλά και της λεωφόρου Αλφόνσο ΙΒ’, πριν καταλήξει στην Πλατεία Θιμπέλες.

🚨URGENTE – Dezenas de milhares de torcedores estão nas ruas de Madrid para comemorar o título pic.twitter.com/AGq9W5e7co — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) July 20, 2026

La Plaza de Cibeles, abarrotada de aficionados, espera la llegada de la selección española 🇪🇸🙌https://t.co/VAZM7vkqCx pic.twitter.com/vEti3Ms0Jc — 20minutos.es (@20m) July 20, 2026

Χιλιάδες φίλαθλοι στη Θιμπέλες

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 35 βαθμούς Κελσίου, χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς στην εμβληματική Πλατεία Θιμπέλες για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Εκεί αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη γιορτή, με τους παίκτες να παρουσιάζουν το τρόπαιο του Μουντιάλ στους φιλάθλους και να ολοκληρώνουν τους πανηγυρισμούς για τη δεύτερη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της Ισπανίας.